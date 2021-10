Fue un video de la conductora de televisión Lili Estefan que confirmó la presencia de Rivera en el concierto, quien estaba como invitada especial del evento.

Noticia Relacionada Reaparece Angélica Rivera junto a Alejandro Fernández

PUBLICIDAD

En el clip, que publicó vía Instagram la conductora de "El gordo y la flaca", muestra Lili Estefan, Alejandro Fernández y Angélica Rivera en la que posaron juntos, abrazándose, en lo que pareciera ser en el backstage, posiblemente antes de iniciar con el evento.

En los últimos años, la ex esposa de Enrique Peña Nieto, se ha mantenido alejada de los reflectores, con apariciones ocasionales en fotos familiares navideñas o en los cumpleaños de sus hijas.

El pasado mes de agosto celebró sus 52 años de edad, pero hasta ese momento todavía se mantenía alejada de redes sociales.

Hasta el momento la ex protagonista de telenovelas no tiene cuenta en Twitter y la que tiene en Instagram es privada, por lo que quienes no la siguen no pueden saber qué está pasando con ella.

Su alejamiento de internet no es impedimento para que sus fans le desean un feliz cumpleaños, pues cuentas de sus seguidores publicaron varias imágenes para hacerle llegar sus felicitaciones.

La última participación en telenovelas fue en "Destilando Amor", misma que protagonizó junto a Eduardo Yañez y de la cual se hizo popular el grito "Gaviota".

Se alejó del ojo público desde que terminó su tiempo como primera dama de México y se sabe que tiene tres hijas; Sofía, Regina y Fernanda Castro, quienes presumen a su madre en sus redes sociales.