¿Qué pasó con Jawed Karim, el creador del primer video en la historia de YouTube?

Hace 20 años, se publicó el primer vídeo en la plataforma que revolucionó el Internet y Jawed Karim fue el protagonista. Pero, ¿qué ha sido de él?

Por: Jhoanna Ontiveros Peraza

En 2005, Jawed Karim, junto a Steve Chen y Chad Hurley, creó YouTube, la plataforma de videos que revolucionó el internet. Fue él quien protagonizó el primer video subido a la plataforma, titulado Me at the zoo, marcando así el inicio de una nueva era digital.

A diferencia de sus socios, Karim optó por mantenerse en un perfil bajo y alejado de los reflectores.

EL ORIGEN DE YOUTUBE Y SU PRIMER VIDEO

El 23 de abril de 2005, Jawed Karim publicó un breve video de 19 segundos en el zoológico de San Diego, donde habló sobre las trompas de los elefantes. Lo que inició como una idea para una plataforma de citas evolucionó rápidamente en un espacio para compartir videos de todo tipo. Un año después, en 2006, Google adquirió YouTube por mil 650 millones de dólares, consolidándolo como uno de los mayores éxitos tecnológicos del siglo XXI.

JAWED KARIM CREADOR DEL PRIMER VIDEO DE YOUTUBE

Nacido en Alemania y nacionalizado estadounidense, Karim estudió ingeniería informática en la Universidad de Illinois y posteriormente cursó estudios de posgrado en Stanford. En lugar de continuar en la gestión de YouTube, se convirtió en asesor externo de la empresa y decidió enfocarse en el mundo académico y de inversión.

En 2008, fundó el fondo de inversión Youniversity Ventures, con el que apoyó startups emergentes, entre ellas Airbnb, que hoy tiene una valuación de aproximadamente 85 millones de dólares. Además, ha colaborado con Sequoia Capital y ha asesorado empresas tecnológicas como Milo Inc. y Eventbrite.

¿QUÉ HA SIDO DE JAWED KARIM?

Aunque mantiene un perfil bajo, Karim sigue participando de manera indirecta en la plataforma que ayudó a crear. En 2021, actualizó la descripción de Me at the zoo para criticar la decisión de YouTubede eliminar el conteo de "no me gusta", argumentando que afectaba la transparencia del contenido.

Hoy, con más de 122 millones de usuarios activos al mes y ganancias superiores a los 50 millones de dólares en 2024, YouTube sigue siendo una de las plataformas más influyentes del mundo. Mientras tanto, Jawed Karim continúa su vida en Palo Alto, alejado de los reflectores, pero con un legado imborrable en la historia del internet.