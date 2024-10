Puff Daddy solicitaba estos requisitos a las mujeres para ingresar a sus fiestas

Puff Daddy se volvió viral después de que fuera acusado de abuso y tráfico sexual, el músico estadounidense se encuentra detenido y en proceso de juicio; sin embargo, Sean John Combs que es su nombre de pila sigue dando de qué hablar. Esto debido a que durante esta semana se dio a conocer los requisitos que solicitaba a las mujeres para ingresar a sus fiestas.

Ha sido una fuente anónima en una entrevista con New York Post que reveló que el rapero, músico y productor solicitaba características específicas para que las jóvenes pudieran ingresar a sus famosas fiestas. Esta fuente señaló que el artista era muy estricto en cuanto al físico de aquellas mujeres que quisieran poder disfrutar de sus famosos festejos a lado de varios otros famosos.

¿CUÁLES ERAN LOS REQUISITOS QUE PEDÍA PUFF DADDY?

La fuente señaló que Puff Daddy solicitaba que las jóvenes no podían pesar más de 140 libras (63 kilos), explicando que el cantante contaba con una báscula cerca de la entrada para pesar a cada una de las mujeres que desearán ser parte de sus fiestas; aunque explicó que si las interesadas eran muy altas podían pasarse del límite.

Esto no es todo, pues la persona explicó que el cantante era muy especial, pues no quería que ninguna mujer tuviera celulitis, piercings, tatuajes excesivos, cabello corto o celulitis. Sin embargo; esto no es todo pues Puff Daddy solicitaba que todas las mujeres contarán con un código de vestimenta específico y muy estricto pues de no cumplirlo, no podrían pasar de la entrada.

Las mujeres no podían usar pantalones ni zapatos bajos, se debía llevar un vestido de fiesta preferiblemente corto, no más largo del muslo. Dicha vestimenta debía tener un escote a la vista y deberían portar tacones de aguja. Es importante señalar que no se mencionó si había límite de edad, aunque algunos especulan que no podían pasar mujeres de más de 45 años.

¿CUÁNDO SERÁ EL JUICIO DE PUFF DADDY?

P. Daddy cómo también es apodado, se encuentra bajo custodia federal mientras espera un juicio por cargos de conspiración, crimen organizado, tráfico sexual y transporte para ejercer la prostitución. El cantante se declaró inocente de todos los cargos, por lo que se espera que su juicio sea el 5 de mayo del 2025, en Nueva York; aunque las autoridades señalaron que esto podría prolongarse.