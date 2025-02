Premios Grammy 2025: Audiencia cae pese a momentos polémicos y actuaciones memorables

A pesar de la caída en audiencia televisiva, los Grammy 2025 demostraron su vigencia con una fuerte presencia en redes sociales

Por: Jhoanna Ontiveros Peraza

La 67ª edición de los premios Grammy, celebrada el pasado domingo 2 de febrero, registró una audiencia televisiva de 15.4 millones de espectadores a través de la cadena CBS, lo que representa una caída del 9 por ciento respecto a la gala de 2024, que alcanzó los 17.1 millones, según los datos de Nielsen Live + Same Day.

Sin embargo, estas cifras no incluyen la audiencia de plataformas de streaming como Paramount+, CBS.com y la aplicación de CBS. Pese a la baja en televisión, la cadena destacó que los Grammy se convirtieron en "el programa de televisión más comentado en redes sociales de la historia", con 102.2 millones de interacciones en línea.

UN EVENTO CON CAUSA SOCIAL Y GRANDES SORPRESAS

Este año, la ceremonia tuvo un fuerte componente solidario debido a los incendios forestales en Los Ángeles, logrando recaudar cerca de 9 millones de dólares para labores de ayuda en California durante la noche del evento y 15 millones adicionales durante el fin de semana.

El crítico Chris Willman de Variety calificó la gala como "los mejores Grammy en años". Entre las sorpresas de la noche, Taylor Swift y Billie Eilish fueron ignoradas en las principales categorías, mientras que Beyoncé finalmente se llevó el premio al Álbum del Año. Kendrick Lamar también brilló con su controversial tema "Not Like Us", dirigido a Drake, que le valió los premios a Canción y Grabación del Año.

Las actuaciones estelares corrieron a cargo de Doechii, Chappell Roan, Sabrina Carpenter y Charli XCX, quienes destacaron con presentaciones memorables. Además, la ceremonia rindó un emotivo tributo a Quincy Jones con la participación de figuras icónicas como Herbie Hancock, Stevie Wonder, Cynthia Erivo, Lainey Wilson y Janelle Monáe, quien sorprendía con un atuendo inspirado en Michael Jackson.

El evento comenzó con un mensaje de resiliencia para Los Ángeles, con Dawes interpretando "I Love L.A." de Randy Newman y Billie Eilish cantando "Birds of a Feather" con un fondo que mostraba las montañas de San Gabriel. Por quinto año consecutivo, Trevor Noah fungió como presentador, mientras que la producción estuvo a cargo de Fulwell 73 para la Academia de la Grabación, liderada por Ben Winston junto a Raj Kapoor y Jesse Collins.

LA POLÉMICA EN LA ALFOMBRA ROJA

Aunque la ceremonia transcurrió sin mayores incidentes, en redes sociales se comentó ampliamente la inesperada aparición de Kanye West y su esposa Bianca Censori en la alfombra roja, sin una invitación oficial. La modelo se hizo viral por su arriesgado atuendo, consistente en una malla transparente como vestido sin ropa interior y un abrigo negro.

Reportes indican que a la pareja se le negó el acceso a la ceremonia principal y que el equipo de CBS les pidió retirarse para evitar multas. No obstante, fuentes cercanas al rapero aseguraron que West nunca tuvo intención de quedarse, pues considera la gala "aburrida".

A pesar de la caída en audiencia televisiva, los Grammy 2025 demostraron su vigencia con una fuerte presencia en redes sociales y momentos estelares que mantuvieron a los espectadores hablando del evento.