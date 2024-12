¿Por qué Gene Simmons nunca tomó alcohol? La declaración del cantante te sorprenderá

El rockero Gene Simmons sostiene que no existe ningún secreto importante para poder realizar una presentación a diario con más de 50 libras de equipo (entre su armadura y su guitarra) sobre sí: "Nunca he estado borracho ni drogado", declaró el artista, de 67 años.

¿POR QUÉ VIVE EN ABSTINENCIA?

Simmons indicó que, pese a que el estilo de vida del rock 'n' roll suele promover la permisividad con el alcohol y las drogas, siempre ha estado en contra de esto debido a su madre, quien pudo sobrevivir de sus días en un campo de concentración mientras que muchos otros integrantes de su familia no lo consiguieron. "Soy su único hijo", expresó el artista. "Sabía que no tenía derecho a hacerle daño a mi madre. La vida ya le había hecho bastante".

Simmons manifestó que la abstinencia lo ayudó a mantenerse en la cúspide de la industria musical y le facilitó continuar llenando estadios, incluso tras más de cuatro décadas dedicadas a la música. "Literalmente, nunca he bebido". Ni en espacios públicos ni privados. Solo no me agrada el gusto ni el aroma de cualquier alimento que contiene alcohol. En mi vida nunca he estado borracho y nunca he recibido más de un sorbo de algo; cada vez que lo hacía, lo rechazaba. Solo hablo en momentos sociales, pero eso es todo.

LO CONSIDERA ALGO INÚTIL

Simmons, cuya agrupación fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll y reconocida como la más vendedora de la historia por la Asociación de la Industria Discográfica, añadió que "la vida es una carrera, y nosotros nos encontramos en una competencia incesante". No estoy presente para persuadir a nadie sobre mi modo de vida. "Es solo lo que deseo para mí", afirmó, y aclaró que no entiende por qué una persona decide dañar su habilidad para ganar por el alcohol y las drogas.

Según Simmons, "si realizamos una comparación entre 10 tipos, ¿consideras que será más beneficioso al sobrio que al que está un poco borracho?". Estoy seguro, ya que el alcohol no contribuye en absoluto.