Platanito se quita el maquillaje y llora en programa en vivo

En una entrevista con Yordi Rosado, "Platanito" no tuvo miedo y se mostró al público tal y como es, dejó ver al público el lado más humano, su sentido del humor, habló sin miedo de su vida y de su carrera profesional.

También el comediante platicó de la tragedia de la Guarderia ABC y recordó como el platicar ese chiste sobre el lamentable suceso en donde murieron varios niños, lo convirtió como "el payaso más odiado del medio artístico".

"Un día me avisan a las 6 de la mañana, ¡Oye están hablando de ti en las redes sociales, porque acabas de contar un chiste bien cabr.... yo los adopto los chistes, de San Juanico, lo adapté para la Guardería ABC. Ese yo no lo conté en televisión, si no en un teatro, en ese momento me vuelven del mejor payaso al peor, comentó sobre el escándalo por un chiste que platicó.

PROBLEMAS DE SALUD

En septiembre de 2020 "Platanito", tuvo una insuficiencia cardíaca provocada posiblemente por el COVID-19, "estuve dos meses sin poder hacer nada, la libré gracias a Dios, aquí estoy feliz, lo que me afectó fue el virus que se alojó en el miocardio y es lo que tenía inflamado el corazón, en ese momento aprendí a valorar la vida, comentó.