Piden cancelar a Michael Myers por matar a pareja gay

Tras su estreno a nivel mundial, Halloween Kills: la noche aún no termina levantó polémica, pues en una de las escenas se ve cómo el despiadado asesino mata a una pareja gay, lo que levantó el encono de la comunidad del arcoíris en Estados Unidos, los que exigieron que Michael Myers sea cancelado.

En la escena se ve cómo el despiadado criminal asesina a una pareja gay que vivía en la casa de su infancia.

Las reacciones de disgusto se manifestaron en redes sociales con cientos de usuarios que comentaron "Michael Myers es homofóbico", "Halloween Kills es una buena película, pero, ¿por qué Michael Myers tenía que matar a la pareja gay? Confirmo que Michael Myers es homofóbico", "Tal vez me van a criticar, pero, si Michael Myers hubiera decidido no asesinar a la pareja gay, eso se habría convertido en una gran lección para la sociedad para advertir que la homofobia no se puede tolerar", entre otros.

Sin embargo, el temible asesino no está solo, pues ha tenido defensores, quienes respondieron a los quejosos que, en realidad, Myers no distingue entre quiénes son o no gays, por lo que no hay nada qué reclamar.

A su vez, señalaron que hubiese sido discriminatorio que Michael Myers les hubiese perdonado la vida, pues no estaría tratando parejo a los personajes.