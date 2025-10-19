  • 24° C
Farándula

Peso Pluma y Eslabón Armado tienen la mejor canción mexicana de este siglo

Según la revista "Rolling Stone", la melodía "Ella Baila Sola" se colocó entre las 250 composiciones más destacadas, poniendo en alto a México

Oct. 19, 2025
Peso Pluma y Eslabón Armado tienen la mejor canción mexicana de este siglo

La revista Rolling Stone reveló su lista de "The 250 Greatest Songs of the 21st Century So Far" —las 250 mejores canciones del siglo XXI hasta ahora— y sorprendió al incluir en el puesto número 64 a Ella Baila Sola, de Peso Pluma y Eslabón Armado, como la canción mexicana mejor posicionada del listado.

Lanzado en 2023, el tema marcó un antes y un después para los corridos tumbados, un subgénero del regional mexicano que ha conquistado nuevos públicos al fusionar instrumentación tradicional con sonidos y estéticas más modernas.

Para Rolling Stone, la canción es un "himno épico y adictivo" que destaca por su mezcla de requintos, trombones y la inconfundible voz de Peso Pluma, que ha sabido conectar con una audiencia global sin traicionar las raíces del género.

La inclusión de Ella Baila Sola en esta prestigiosa selección confirma el impacto internacional de la música mexicana contemporánea, pues ha ha sido escuchada en clubes de Nueva York, playlists en Japón y escenarios de todo el mundo, consolidando a Peso Pluma como una de las figuras más influyentes de la música actual.

MÁS TALENTO MEXICANO EN LA LISTA

Además del éxito de Peso Pluma y Eslabón Armado, otros tres artistas mexicanos fueron reconocidos en el listado:

  • Natalia LafourcadeHasta la raíz (#113)
  • Café TacvbaEres (#165)
  • Los Tigres del NorteSomos más americanos (#185)

La presencia de estos nombres refleja la diversidad de propuestas musicales que México ha ofrecido en lo que va del siglo: desde el pop-folk introspectivo de Lafourcade hasta el rock alternativo de Café Tacvba y el compromiso social de los corridos norteños.

LOS MEJORES PUESTOS A NIVEL GLOBAL

En el top global, Rolling Stone colocó en el primer lugar a Get Ur Freak On, de Missy Elliott, seguida por:

  • Maps – Yeah Yeah Yeahs
  • Crazy in Love – Beyoncé feat. Jay-Z
  • Seven Nation Army – The White Stripes
  • All Too Well – Taylor Swift

La lista abarca una amplia variedad de géneros, generaciones y estilos, y rinde homenaje tanto a artistas consolidados como a nuevas voces que han moldeado el sonido del siglo XXI.

FENÓMENO SIN FRONTERAS

Con esta distinción, "Ella Baila Sola" no solo reafirma el ascenso meteórico de Peso Pluma y Eslabón Armado, sino que también simboliza la manera en que la música mexicana sigue rompiendo barreras geográficas, culturales y sonoras. Lo que empezó como un éxito viral se ha convertido en un hito de la música global.

Edel Osuna
Edel Osuna
