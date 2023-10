Peso Pluma esto dice de Nicki Nicole después de que lo mandó a la “friendzone”

Después de la controversia desatada a raíz de una entrevista en la que Nicki Nicole habló sobre su relación con el cantante mexicano Peso Pluma, las redes sociales no han cesado de criticarla, ya que algunos usuarios afirmaron que lo comparó con un perro.

"Imagina que sales todos los días con un perro, nadie te pregunta por qué lo haces, es completamente normal. No estoy diciendo que seas un perro, Hassan", expresó en la entrevista.

Esta situación desencadenó una fuerte reacción por parte de los seguidores de Peso Pluma, quienes salieron en su defensa de manera enérgica.

Poco después, Nicki Nicole se vio obligada a recurrir a su cuenta de Twitter para ofrecer disculpas tanto a su amigo como a todos los seguidores del artista mexicano.

"Gente no saquen todo de contexto, solo quise dar un ejemplo, pero me puse bien nerviosa por la pregunta. Pido disculpas si no se entendió bien lo que quise decir, jamás le faltaría el respeto a nadie y mucho menos a alguien que quiero", escribió.

Peso Pluma recurrió a las redes sociales para abordar la situación y poner fin de una vez por todas al malentendido que ha surgido en las últimas horas.

El cantante mexicano instó a las personas a enfocarse en sus propias vidas y también defendió a su colega, argumentando que no siempre es sencillo expresar lo que uno piensa.

"Simplemente quiero decir a todos que vivan sus vidas y permitan que otros también lo hagan. Al final del día, siempre habrá opiniones y malentendidos. Al igual que ustedes, nosotros somos seres humanos, y a veces es complicado expresarnos sobre asuntos tan personales", respondió.

SA pesar de esto, los seguidores del cantante de corridos tumbados continúan expresando su disgusto hacia Nicki Nicole a través de memes y publicaciones.

Así lo mandó a la “Friendzone”

La cantante argentina Nicki Nicole negó en entrevista pública, cualquier relación romántica con el rapero Peso Pluma.

Fue el creador de contenido Molusco, quien le preguntó acerca de su relación con el cantante de corridos tumbados, Nicki Nicole respondió que, a pesar de que se les ha visto en diversos eventos tomados de la mano, "los amigos también se comportan así".

Además, comparó la situación de ser vista con frecuencia junto a él con la de salir mucho con un perro.