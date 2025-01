Película de Minecraft: ¿Hubo cambios en la fecha de estreno?

El popular videojuego de construcción libre llega a la pantalla grande con la actuación de Jason Mamoa y Jack Black

Por: César Omar Leyva

En los últimos años, varios videojuegos populares como "Uncharted", "Sonic", "Mario Bros" y "Mortal Kombat" han llegado a la gran pantalla, aunque no siempre han logrado convencer completamente a sus seguidores. La próxima en unirse a esta lista será Minecraft, y las expectativas están por las nubes.

Desde su lanzamiento en 2011, Minecraft se ha consolidado como uno de los videojuegos más populares a nivel mundial, con más de 350 millones de copias vendidas.

Este juego de construcción de mundo abierto no tiene una trama definida , permitiendo a los jugadores explorar y crear a su propio ritmo. Aunque posee una dimensión llamada "The End", donde se puede derrotar a un dragón y desbloquear los créditos del juego junto con un poema, su objetivo principal es dejar volar la imaginación.

¿DE QUÉ TRATA LA PELÍCULA DE MINECRAFT?

Según el tráiler lanzado el 19 de noviembre por Warner Bros. Pictures Latinoamérica, la historia sigue a Steve, un hábil artesano que vive en Overworld junto a su mascota Denis.

De repente, un portal llega al mundo de Steve, trayendo a Garrett, Henrie, Natalie y Dawn. Para regresar a su propio universo, deberán primero proteger Overworld de las amenazas que lo acechan, como Piglins y Zombies.

A lo largo de su aventura, tendrán que aprender a reconectarse con sus habilidades y cualidades personales para prosperar en la vida real.

¿QUÉ ACTORES PARTICIPAN EN LA PELÍCULA?

La película contará con un talentoso elenco, que incluye a:

Jack Black como Steve

como Steve Jason Momoa como Garrett

como Garrett Danielle Brooks como Dawn

como Dawn Emma Myers como Natalie

como Natalie Sebastian Hansen como Henrie

como Henrie Jennifer Coolidge

Kate McKinnon

Jack Black es reconocido por sus papeles en Escuela de Rock y Kung Fu Panda. Jason Momoa, famoso por interpretar a Aquaman, y Danielle Brooks, conocida por Orange is the New Black, también formarán parte del proyecto. Emma Myers, una prometedora estrella de Wednesday (2023), completa este destacado reparto.

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA PELÍCULA?

La esperada película Minecraft llegará a las salas de cine en México el próximo 3 de abril de 2025 justo antes de las vacaciones de Semana Santa y en el mes de los niños, por lo que se espera que tenga éxito en taquilla durante las primeras semanas después de su estreno.