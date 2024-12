¿Paul McCartney sacará un nuevo álbum? Esto se sabe al respecto

El legendario músico británico Paul McCartney no deja de sorprender a sus fans. Luego de haber pasado casi todo el 2024 recorriendo el mundo con su exitosa gira Got Back Tour, el ex Beatle planea continuar apapachando a su audiencia el próximo año con lo que podría ser un nuevo álbum inédito.

El legendario músico británico Paul McCartney no deja de sorprender a sus fans. Luego de haber pasado casi todo el 2024 recorriendo el mundo con su exitosa gira Got Back Tour, el ex Beatle planea continuar apapachando a su audiencia el próximo año con lo que podría ser un nuevo álbum inédito.

En una reciente sesión de preguntas y respuestas realizada en su página oficial, McCartney, de 82 años, respondió a uno de sus seguidores sobre sus propósitos para el Año Nuevo, revelando un emocionante adelanto.

NUEVO ÁLBUM

Paul McCarney tras visitar diversos países por su gira Got Back Tour, reveló algunos de sus propósitos para el próximo año, el cual es terminar un álbum.

"Aquí tienes uno: ¡terminar un álbum! He estado trabajando en muchas canciones, pero tuve que pausarlo debido a la gira. Así que espero volver a eso y terminar muchas de estas canciones.", menciono emocionado en una entrevista.

GIRA DE PAUL MCCARTNEY

La gira Got Back Tour lo llevó a diversas partes de Europa, Sudamérica y Norteamérica, incluyendo México, donde su presencia fue recibida con gran entusiasmo. El último concierto tuvo lugar en Londres y contó con la participación de invitados especiales como Ringo Starr, su excompañero en The Beatles, y Ronnie Wood, guitarrista de The Rolling Stones.

La última vez que McCartney lanzó un álbum de estudio fue en 2020 con McCartney III, una continuación de sus discos clásicos McCartney (1970) y McCartney II (1980). En 2021, el artista presentó McCartney III Imagined, un álbum de remezclas que incluyó colaboraciones con artistas como Beck, St. Vincent y Anderson .Paak.

Este año, McCartney también celebró el estreno de Now and Then, la última canción inédita de The Beatles, que se convirtió en un fenómeno musical y recordó al mundo el legado imborrable de la banda.

Con casi cinco años desde su último disco inédito, la expectativa por el nuevo material de Paul McCartney crece entre sus seguidores, quienes estarán atentos a cualquier noticia sobre este emocionante proyecto.