Papá de Jenni Rivera revela haberle pedido a su hija retirarse de la música tras amenazas

A más de una década de su partida, la memoria de Jenni Rivera sigue resonando entre sus seguidores.

La recordada 'Diva de la Banda' perdió la vida en un fatídico accidente aéreo después de su presentación en la Arena Monterrey, en Nuevo León, el 9 de diciembre de 2012.

Desde su fallecimiento, han salido a la luz revelaciones acerca de amenazas de muerte dirigidas a la destacada cantante de música regional mexicana. En una entrevista con Pepe Garza, Jenni Rivera incluso confesó que el FBI la había alertado sobre planes para acabar con su vida.

LE ACONSEJÓ RETIRARSE

Pedro Rivera, el padre de la artista, compartió con Paty Chapoy en Ventaneando que aconsejó a su hija que se retirara de los escenarios, especialmente después de que ella le revelara que la estaban obligando a presentarse en lugares sin recibir compensación.

"En una ocasión me platicó que iba a hacer un evento en tal parte, entonces dice ´lo que pasa es que no voy a ganar nada porque las personas que me llevan ahí dicen que no me van a pagar y tengo que ir´... entonces quiere decir que a ella... me imagino (que sí la amenazaron)", relató.

A pesar de estar en la cúspide de su carrera, Pedro instó a su hija a apartarse de los escenarios, preocupado por su seguridad física. Sin embargo, Jenni Rivera se negó, atribuyendo su decisión a su éxito y disfrute en la realización de su pasión.

CÓMO SE ENTERÓ DEL FALLECIMIENTO DE SU HIJA

Asimismo, 'Don Rivera' recordó el momento en que se enteró del fallecimiento de su hija. Reconoció que inicialmente pensó que se trataba de una cruel broma, incluso volviéndose a dormir tras la primera llamada que informaba la trágica noticia.

"Me llamaron como a las 4 de la mañana, o no sé a qué hora pasó el accidente, el caso es que me llamaron, yo dije ´es una broma´, y me volví a quedar acostado. Luego al rato otra vez, otras llamadas, entonces ya me levanté yo y fui a la casa de Rosa Amelía, porque ya estábamos separados, y ya estaba ahí el gentío... toda la gente esperando la noticia", sentenció.