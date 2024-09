Paola Rojas dice "adiós" a Televisa: ¿despido o decisión personal? Esto dice Jorge Carbajal

La conductora anunció su despedida a través de sus redes sociales la noche del 18 de septiembre, generando sorpresa entre sus seguidores y colegas

Por: Jhoanna Ontiveros Peraza

La reciente salida de Paola Rojas del programa "Netas Divinas" ha causado revuelo en el mundo del espectáculo mexicano. La conductora anunció su despedida a través de sus redes sociales la noche del 18 de septiembre, generando sorpresa entre sus seguidores y colegas. Sin embargo, el periodista Jorge Carbajal ha puesto en duda la versión oficial, asegurando que Rojas fue despedida y no que tomó la decisión de abandonar el programa.

En su mensaje de despedida, Rojas expresó su tristeza: "Hoy me toca contarles con mucha tristeza que ya no voy a ser parte de Netas Divinas. Este programa trajo tantas bendiciones y amor a mi vida", indicó la periodista. Además, lamentó no haber podido despedirse en persona de sus compañeras y del público, deseando que algún día pudiera hacerlo.

¿POR QUÉ SE VA PAOLA ROJAS DE TELEVISA?

La controversia aumentó cuando Carbajal, conocido por su análisis del entretenimiento, afirmó que la salida de Rojas fue una medida tomada por Televisa debido a sus negociaciones con Imagen Televisión.

De acuerdo con el periodista, la empresa ya estaba al tanto de los planes de Rojas, lo que llevó a la decisión de no permitirle una despedida formal. "Le dijeron: ´Sabes qué, ya agarraste, ya cerraste, pues órale, ya llégale, gracias´", comentó Carbajal.

El periodista también criticó tanto a Rojas como a Televisa por la forma en que se manejó la situación. "No está padre que no dejes a alguien despedirse como empresa, pero tampoco está bien que tú, como empleado, andes negociando por debajo del agua", afirmó.

¿QUÉ HARÁ AHORA PAOLA ROJAS?

Aunque la controversia continúa, se especula que Paola Rojas podría estar iniciando un nuevo capítulo en su carrera con un proyecto en Imagen Televisión. Sin embargo, hasta el momento, ni ella ni Televisa han ofrecido un comunicado oficial sobre las circunstancias de su salida.

Los seguidores de Rojas y los aficionados a "Netas Divinas" permanecerán atentos a su próximo movimiento, a la espera de más detalles sobre su futuro profesional.