Periodista Paola Rojas se despide de "Netas Divinas", ¿se va de Televisa?

Por: Jhoanna Ontiveros Peraza

La periodista Paola Rojas ha sorprendido a sus seguidores y al mundo del entretenimiento al anunciar su repentina salida de "Netas Divinas". En un emotivo mensaje compartido a través de sus redes sociales, Rojas se dirigió a su público y a sus compañeras de programa, expresando su profundo agradecimiento por el apoyo recibido durante su tiempo en el icónico programa.

"Quiero agradecerles muchísimo todos los mensajes tan solidarios y amorosos que he recibido desde ayer. De verdad, me tienen muy conmovida y emocionada por todos sus mensajes de cariño y solidaridad", dijo Rojas en un video de Instagram, donde se mostró visiblemente emocionada. La periodista enfatizó la conexión que siente con su audiencia, destacando que esta relación trasciende las pantallas: "Esa conexión nuestra va más allá de una pantalla en específico y eso es valiosísimo para mí".

SALIDA DE "NETAS DIVINAS"

La salida de Rojas marca un acontecimiento importante en la historia de "Netas Divinas", un programa que ha sido un referente en la televisión mexicana. A lo largo de los años, el programa ha abordado diversos temas de interés social y ha sido un espacio de reflexión para el público.

En su mensaje, Paola no solo agradeció a sus seguidores, sino que también rindió homenaje a las primeras conductoras que hicieron del programa lo que es hoy. "Quiero agradecer, y lo hago con mucho amor, a esas mujeres que fueron la primera generación de ´Netas Divinas´. La fuerza de este programa no se explica sin ellas. No se explica sin todo lo que dejaron ahí, mujeres tan especiales como Luz María Zetina, Sherlyn y Alessandra Rosaldo, quienes me escribieron un mensaje precioso", comentó Rojas.

¿PAOLA ROJA SE VA DE TELEVISA?

Paola Rojas se despidió del programa de "Neta Divinas", y en una movida inesperada, de Televisa.

Su salida de Televisa, ha dejado a muchos de sus seguidores preguntándose qué vendrá a continuación de su carrera. Aunque no ha revelado sus planes futuros, la periodista ha dejado claro que está lista para enfrentar esta nueva etapa con gratitud y emoción.

El impacto de Paola Rojas en "Netas Divinas" ha sido significativo, no solo por su estilo único de conducción, sino también por su capacidad para conectar con el público a un nivel más profundo. Durante su tiempo en el programa, se destacó por su sinceridad y su habilidad para abordar temas delicados de una manera accesible y comprensiva.