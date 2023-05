Pablo Lyle: juez niega compensación económica que pedía familia de su víctima

Tras el homicidio involuntario de Juan Ricardo Hernández por el que Pablo Lyle recibió condena de 5 años en prisión y 8 de libertad condicional, los familiares de la víctima presentaron un nuevo proceso legal mediante una demanda civil por daños y prejuicios.

La familia de la víctima buscaba que tanto Lyle como su cuñado Lucas Delfino les pagaran una fuerte compensación económica para recuperar los gastos originados por los gastos médicos y los servicios fúnebres; así como la atención psicológica y todas las pérdidas que tuvieron en el primer proceso legal, que duró casi cuatro años.

El cubano de 63 años de edad falleció a consecuencia de un golpe propinado por Lyle el 31 de marzo de 2019 en Miami, cuando el actor iba con su familia en su auto y se originó una discusión con Hernández.

Los familiares de Hernández involucraron a Lucas Delfino en el caso debido a que él manejaba el automóvil en el que viajaba Lyle al momento del incidente.

Según información de Mara Patricia Castañeda, un juez desestimó la demanda de la familia de Ricardo Hernández.

“Hoy hubo una audiencia muy importante, el juez le dijo al abogado de Lucas Delfino que no podían involucrarlo. La defensa de Lucas está diciendo ‘yo no puedo controlar lo que hizo mi cuñado, por eso no puedo estar involucrado'”.

Los parientes de Ricardo Hernández pretendían que Lucas Delfino pagara por los daños y perjuicios, ya que su cuñado Pablo Lyle dejó de percibir ingresos desde que inició el proceso legal.

“Lo hicieron porque él es el que tiene el dinero aquí en Estados Unidos, él es el que tiene propiedades para poder rescatar el dinero que pida la corte”.