"Nunca tuve COVID": Polémicas declaraciones de Paty Navidad

En agosto del presente año, la también cantante fue reportada como grave , debido a que tenía muy baja oxigenación de sangre , aunque en ese momento lo confirmó, hoy dice que los médicos le aseguraron que no era COVID .

En agosto del presente año, la también cantante fue reportada como grave, debido a que tenía muy baja oxigenación de sangre, aunque en ese momento lo confirmó, hoy dice que los médicos le aseguraron que no era COVID.

PUBLICIDAD

Detalló que tuvo síntomas hasta por 15 días y que fue por motivo de los esteroides y la cortisona que le aplicaron, así como la sangre que le sacaron en el nosocomio, la dejó muy débil.

"Los doctores me decían que me estaba muriendo y que yo tenía doble neumonía, me quise salir dos veces porque era mentira".

También recalcó que no dejó que la incubaran pues no vio como necesario: "Posiblemente no estaría aquí, como lo ha vivido muchísimas personas, se mueren".

Paty Navidad dijo que no se vacunó y que nunca lo harán, señaló que muchos famosos de la farándula tampoco lo hicieron, aunque no revelarán los nombres para evitar que las critiquen como pasó con ella.

"Todo lo que han hablado de mí y mira, aquí sigo, tengo un sistema inmunológico fuerte, soy sana, hago ejercicio".