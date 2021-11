Novia de Octavio Ocaña se defiende de acusaciones de "busca fama"

Sin embargo, Nerea Godínez lamentó de que usuarios de distintas redes sociales la están atacando y, a raíz de lo ocurrido, la señalan como "busca fama".

Por ello, a través de su cuenta de Instagram, quien fuera pareja del joven actor, publicó un video en el que dice: "Llegué al límite" y "Yo no pedí esto", además de dar a conocer que se alejará un poco de sus redes sociales.

También pide que los internautas no la sigan atacando, a la vez que les dice que no crean en rumores.

"Llegaron a un punto en el que me molesta, yo no pedí esto, de la nada la gente me empezó a seguir, mi perfil siempre fue público, dejen de atacarme... No me ven llorar, eso me lo guardo para mí".

Y es que, señaló, muchas personas creen en lo que se está publicando en una cuenta de Facebook, no oficial, que cuenta con más de 200 seguidores, por lo que reiteró el llamado a no creer en ello.