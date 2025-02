"Not Like Us", ¿de la pelea entre Kendrick Lamar y Drake al escenario del Superbowl 2025?

El rapero ganó cinco premios Grammys por este tema que surgió de su escandalosa disputa con el canadiense, pero ¿será parte del show de medio tiempo?

Por: Marcela Islas

El show de medio tiempo del Super Bowl LIX entre los Philadelphia Eagles y los Kansas City Chiefs estará protagonizado por el rapero estadounidense Kendrick Lamar, quien viene de ser premiado por su tema "Not Like Us" en los Grammy 2025.

De acuerdo con los sitios de apuestas de Estados Unidos, las probabilidades de que Kendrick Lamar, el encargado del show del medio tiempo del Super Bowl LIX, interprete su mayor éxito de 2024, "Not Like Us", son muy altas.

"Not Like Us" de Kendrick Lamar es otro capítulo del conflicto que mantiene con el canadiense Drake, con quien sostiene una rivalidad que no ha parado de escalar. Incluso la imagen de portada del sencillo muestra la casa de Drake en una panorámica satelital, donde se pueden ver marcas de agua que representan el registro de un abusador sexual.

¿CUÁL ES EL CONFLICTO ENTRE DRAKE Y KENDRICK LAMAR?

La disputa entre Kendrick Lamar y Drake data de varios años, comenzando con una colaboración de ambos raperos en el álbum "Take Care", el cual representó un parteaguas en la carrera de los dos artistas.

El enfrentamiento inició cuando Kendrick decidió "atacar" a distintos raperos en 2013 con el lanzamiento de "Control" junto a Big Sean, mencionando a Drake. Desde ese momento, los dimes y diretes entre ambos raperos comenzaron a intensificarse en distintas canciones donde se atacaban indirectamente.

En 2024, lo que anteriormente eran señalamientos indirectos estalló en un conflicto musical directo con canciones cargadas de ataques personales. El rapero canadiense atacó en "Family Matters", donde planteó que el representante de Kendrick habría "engendrado uno de sus hijos" y lo acusó de intentar ocultar la situación con un pago a su pareja sentimental.

Lamar respondió sin tapujos y abruptamente con "Meet the Grahams", donde acusó a Drake de "pervertido" y lo comparó con Harvey Weinstein. Además, lo llamó "hombre enfermo" que "debería morir" para no seguir causando daño a las mujeres.

¿QUÉ DICE "NOT LIKE US" SOBRE DRAKE?

Kendrick Lamar lanzó "Not Like Us" como un contraataque, un tema que ha desatado todo tipo de polémicas debido a sus supuestas acusaciones de pedofilia contra Drake. En la letra se incluyen líneas como "A ver, Drake, oí que te gustan jóvenes", y de forma directa los acusa a él y a su grupo de "pedófilos certificados".

Aunque el tema surgió como un diss track (canción de ofensa o de falta de respeto) dentro de una pelea entre el compositor y el rapero canadiense Drake, ahora es considerado un himno con conciencia social que encaja de manera perfecta con el espíritu competitivo del último partido de la temporada de la NFL.

Cabe mencionar que "Not Like Us" se convirtió en la canción de rap más galardonada de la historia, logrando un total de cinco premios Grammy.

DEMANDA DE DRAKE

El impacto de "Not Like Us" es tan intenso que Drake intentó demandar a la disquera encargada de lanzarlo para evitar la propagación de acusaciones contenidas en la canción, entre las que se encuentran señalamientos de pedofilia y abuso sexual.

Por ello, hay muchas expectativas sobre los temas que interpretará Kendrick Lamar en el show del medio tiempo del Super Bowl LIX este domingo, pues "Not Like Us" es sin duda su éxito del momento y uno de los más grandes de su carrera.