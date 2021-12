Niurka ataca a la autora de "Emma y las otras señoras del narco"

Sin embargo, otras voces también empiezan a escucharse; tal es el caso de Niurka Marcos, quien también abordó el asunto del libro, Anabel Hernández, y se refiere a la autora como "¡qué perra eres, desgraciada!".

Y es que mientras la vedette de origen cubano se hablaba de sus proyectos, no lo pudo evitar y emitió su opinión acerca del libro, que expone las relaciones amorosas y de negocios que artistas sostuvieron con narcotraficantes.

Entre los mencionados y que ya han hablado están Galilea Montijo, Lucha Villa, Ninel Conde, así como los exgaribaldi Charly López y Sergio Mayer.

Visiblemente disgustada, Niurka

A propósito del escándalo, Niurka Marcos se refirió al tema y habló de lo importante que es reírse.

"La gente es muy amargada, muy mustia, muy hipócrita, muy criticona, muy cuestionadora... Esta mujer que hizo ese libro, ¡qué feo que haga un libro para joder a las mujeres!", señaló durante una entrevista para el canal de YouTube Magaly Ortiz TV.

Dijo que el caso sería tolerable si Hernández se hubiese referido a personalidades extranjeras, a la vez que le indignaba que una mexicana sea la autora.

"¿Una mexicana, joder a otra mexicana? ¡Qué perra eres, desgraciada!".

Aseguró que no le gustó la polémica y que no mencionará a la autora (Anabel Hernández) a fin de no hacerle publicidad.

Respecto a las reacciones de sus colegas, dijo que es natural, pues tienen miedo de aceptar una relación de esa naturaleza.

"Porque las personas tienen sus límites, porque las personas tienen miedo de que las sociedades y la diversidad de opiniones las atrapen, las critiquen, las lastimen, les cierre las puertas y las jodan", refirió.

Finalmente, señaló que el fin de la autora del libro era dañar la carrera de estas celebridades.