Nicky Jam anuncia su retiro de la música

A través de un conmovedor video compartido en sus plataformas de redes sociales, Nick Rivera Caminero, más conocido como Nicky Jam, informó que se retirará de la música después de casi tres décadas desde su debut como artista.

El artista y compositor, de ascendencia puertorriqueña pero nacido en los Estados Unidos, reveló que su retirada está próxima. Sin embargo, antes de despedirse, tiene planes de realizar una gira mundial y lanzar un nuevo álbum, poniendo fin a una destacada carrera musical que ha abarcado casi treinta años.

"Mi gente, pronto me despediré, pero este es mi legado: motivación y superación... ¡muy pronto! Mi última gira global y mi último álbum. Los amo", es el mensaje que Nicky Jam compartió en la descripción del video en sus redes sociales.

El emotivo video compartido por Nicky Jam incluye momentos destacados de su serie biográfica producida por Netflix en 2018, "Nicky Jam: El ganador".

En los clips, se le puede apreciar recibiendo premios, en sus conciertos, participando en "Rápidos y Furiosos", interactuando con sus seguidores, pero también abordando sus desafíos personales, como su lucha contra las drogas y la depresión.

Dentro del video, también se muestra un mensaje que dice: "El pasado no puede detenerme. El amor perdido es aún más dulce cuando finalmente se encuentra. Siento algo extraño, como si esta no fuera la primera vez. Las vidas pasadas no se interponen entre nosotros. A veces, los soñadores finalmente despiertan. Por favor, no me despiertes. Esto no es un sueño".





¿Cuándo será la gira?

En su comunicado, Nicky Jam especifica que tiene planeada una gira mundial y el lanzamiento de su último álbum antes de su retiro, pero no ha proporcionado una fecha precisa para estos eventos, limitándose a decir que ocurrirán "muy pronto".