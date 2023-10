Natanael Cano sufre aparatosa caída del escenario en su presentación en Toluca

Durante la presentación del intérprete de corridos tumbados, Natanael Cano, que se celebraba en el Recinto Ferial de Metepec en Toluca, Estado de México correspondiente a su "Tumbados Tour", el cantante sufrió un fuerte caída del escenario.

El sonorense se encontraba bailando al ritmo de "La Lokerona", de espaldas a su público y no se percató que estaba muy cerca de la orilla del escenario, lo que provocó que sin darse cuenta se le acabara la tarima y se fue de espaldas hasta el suelo.

El recinto se quedó enmudecido por unos momentos, en tanto que personal del staff rápidamente se acercó para auxiliar al "Rey de los corridos tumbados", luego del silencio, el público comenzó a ovacionar al cantante:

"Nata", "Nata", "Nata", se escuchaba en el auditorio mientras que el intérprete de "Amor tumbado" se iba reincorporando.

Al volver a subir al escenario, Cano expresó su sorpresa y alivio de estar bien, ante su público: "A la v****, nunca me había pasado eso. Yo pensé que me iba a morir, a la v****. Oh, my God, soy un p*** chango".

El incidente fue captado en video y posteriormente compartido a través de TikTok, en donde ya cuenta con varias reacciones.

Después del percance que sufrió Natanael Cano, el sonorense demostró su profesionalismo y compromiso con sus fans al continuar con el espectáculo.