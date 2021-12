Músico yaqui apuesta por el rap en su lengua materna

El originario del pueblo de Bélem platicó que la primera vez que escuchó ese tipo de música despertó su curiosidad, y desde ese momento no ha dejado de lado seguir adelante, logrando así conseguir miles de seguidores en la región y en el mundo.

Las letras de su música, destacó, tienen un mensaje de cultura y tradición de la tribu, para que las personas externas a ella conozcan la riqueza de un asentamiento humano ancestral.

"Desde que tengo memoria me gusta esta música, por eso le seguí dando por ese camino. Ha sido difícil, porque a la mayoría de los integrantes de mi etnia le gusta la cumbia, el norteño; en los pueblos no hay raperos que canten en el idioma materno, por eso elegí ser así, pero también en español para que lo entiendan todos", comentó.

Como en toda actividad y labor, mencionó que con la práctica su música ha mejorado, ya que ha recibido buenos comentarios de personas que viven en varias partes de México, e incluso de Estados Unidos.

"En mi canal me comentan personas en inglés, no le entiendo, pero me los leen, y son cosas muy buenas, les gusta mí música y lo que hago, eso me hace sentir orgulloso de mis raíces", expresó.

González Castillo comparte su música a través de la plataforma de videos YouTube, y hasta el momento cuenta con más de 30 mil seguidores, lo que le causa satisfacción al ver cómo su canal va progresando.

Finalmente, el artista étnico señaló que sólo se ha presentado en eventos nacionales, pero sueña con expandirse al extranjero.