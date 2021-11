Muere Joey Morgan, actor de "Zombie Camp"

"Joey Morgan falleció el domingo por la mañana. Esperamos que todos comprendan lo doloroso que es esto para sus seres queridos y puedan respetar los límites y permitan llorar en privado", informaron en un comunicado.

Joey Morgan nació en Chicago y tras su participación en "Guía Scouts de Apocalipsis Zombie", se dio a conocer, con su interpretación de "Augie Foster". Esa producción le abrió muchas puertas en películas de comedia, siendo "Flower" la última que se estrenó en 2017, en el Cine Tribeca.

Además de su participación en la comedia de zombies, el actor tuvo grandes éxitos como", "Camp Manna", "Sirena Burgess es una perdedora", "Max Reload and the Nether Blaster". También participó en series como "Angie Tribeca" y "Critters: A new binge".

Tras la noticia de su fallecimiento, varias personalidades de Hollywood mandaron mensajes de despedida para desearle buen camino y recordaron los momentos que pasaron juntos, entre ellos el actor que compartió con él en "Zombie Camp", Christopher Landon.

Landon escribió un emotivo mensaje de despedida: "Joey Morgan ha fallecido hoy y la noticia es desgarradora. Me siento muy afortunado de haberlo conocido. Llegó a mi vida hace 9 años, cuando hicimos juntos ´Zombie Camp´. Era una persona tranquila, divertida, inteligente y reflexiva", escribió.