Muere Javier Sahagún, excomentarista de TELEVISA

Periodista y cronista para la cadena TUDN, Sahagún se volvió popular por sus reportajes de colores en la Lucha Libre y de Fútbol, además se hizo viral la presentación a Randy Orton, uno de las máximas estrellas de la WWE.

"Uno de mis primeros y grandes amigos de esta chamba se ha ido! Tuviste tu última lucha acá, pero empiezan las de allá arriba, querido Francisco Javier Sahagún Campos!!! Te quiero hasta la eternidad. Enorme en todo lo que hiciste!!!" escribió Jorge Pietrasanta , popular Analista de ESPN DEPORTES.

Descanse en paz @Javier_Sahagun

Una mente brillante, una pluma exquisita que se describía como un humilde cancionero

Tuve la oportunidad de trabajar junto a él en muchas coberturas

DEP Javier — Fernando Tirado (@fer_tirado) October 27, 2021

Lamento mucho enterarme del fallecimiento del periodista @Javier_Sahagun. Tuve el honor de convivir en algunos eventos con él. Siempre fue muy respetuoso, educado y profesional. Un abrazo para su familia y compañeros. QEPD. — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) October 27, 2021

También, otros colegas y amigos se despidieron de él a través de la plataforma de Twitter, compartiendo aprendizajes y vivencias.

"Javier Sahagún fue una gran persona, siempre ahí para tenderte la mano y darte un consejo, o para hacer una broma y reír a mares. Su trabajo fue único, irrepetible, la mejor forma de homenajearlo es recordándolo con su grito: ¡Arriba las Chivas, sí señor!", publicó Oscar I. Guevara en dicha red social.

El pasado 23 de marzo de 2020 publicó un video en su cuenta oficial de Twitter en donde tocó la campana del cáncer. Además agregó una descripción al video con un mensaje conmovedor en donde se llamó "Sobreviviente del cáncer".

«Hoy me convertí en sobreviviente del cáncer. Terminé las radioterapias y empiezo una nueva vida. Soy un afortunado y no me queda más que disfrutar lo que viene, con todo y los grandes retos que pueda ofrecer. Gracias a todos los que preguntaron y a todos los que me ayudaron», publicó.