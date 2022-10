Muere actor de Harry Potter

Quien murió fue una de las estrellas que dio vida a uno de los personajes más queridos por quienes han seguido muy de cerca las películas de los magos.

Robbie Coltrane, famoso por su interpretación de Rubeus Hagrid, en Harry Potter dejó de existir, detalló su representante, Belinda Wright.

Coltrane tenía 72 años de edad, se encontraba internado en un nosocomio de Escocia y "siempre será recordado por su papel que trajo alegría tanto a niños como a adultos, lo que le valió para conseguir millones de fans alrededor del mundo y recibir miles de cartas cada semana por más de 20 años", argumentó Wright.

La cúspide de de la fama del actor fue conseguida gracias a su aparición en la ya mencionada saga de escuela de magos, Harry Potter, pero su carrera la comenzó siendo un comediante que se presentaba en clubes nocturnos al lado de la actriz Emma Thompson.

La primera oportunidad para Robbie de llegar a la televisión fue hasta 1982 en la serie A Kick Up the Eighties, después surgieron otros proyectos como la serie National Treasure, Cracker, Nuns on the Run y Tutti Frutti; en todos ellos entregando su corazón.