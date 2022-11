Muere Aaron Carter, hermano de Nick de The Backstreet Boys

El músico fue encontrado sin vida en la bañera de su casa, ubicada en la cuadra 42000 de Valley Vista Drive, en Lancaster, California.

De acuerdo con fuentes policiales, aproximadamente a las 11:58 horas, en la línea de emergencias 911 se recibió una llamada de auxilio de la casa de Aaron.

Cuando los oficiales llegaron al sitio, encontraron al hermano de Nick sin vida, por lo que, dado a las condiciones de su muerte, éstas serán investigadas.

SU TRAYECTORIA

Aaron Carter inició su carrera como telonero de la banda de su hermano, en giras y conciertos; además, tuvo una exitosa trayectoria como solista.

A fines de los 90, el músico tuvo cuatro álbumes que resultaron un éxito, pues logró vender dos mil millones de copias; el primero lo grabó cuando tenía 9 años de edad.

El segundo material Aaron's Party (Come Get It), fue lanzado en 2000 y logró triple disco de platino.

Entre los sencillos con los que contó estaban I Want Candy, Aaron's Party (Come Get It) y That's How I Beat Shaq, y luego colaboró de nuevo con The Backstreet Boys y con Britney Spears durante el tour Oops!... I Did It Again.

Conforme creció se inclinó por el rap y también destacó en musicales de Broadway, además de aparecer en el programa televisión Dancing With The Stars.

ADVERSIDADES

Sin embargo, Aaron libró varias batallas, pues entró en rehabilitación varias veces y en 2013 interpuso una petición de bancarrota por varios millones de dólares en deudas, la mayoría de impuestos.

Se enfrentó a las autoridades por posesión de drogas y conducción temeraria; no obstante, a inicios de este año ingresó a rehabilitación, pues, además del nacimiento de su hijo Prince, en 2021, no quería que le vieran como "choque de trenes" y quería lograr su custodia.

"No soy como algunas personas tratan de pintarme. Si alguien quiere llamarme tren descarrilado, bueno, he sido un tren que ha chocado varias veces y descarrilado por muchas cosas diferentes".