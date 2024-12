Morat actualmente es la única banda latina que hace historia en el Estadio GNP: Un concierto de récords

El 15 de diciembre de 2024, la Ciudad de México fue testigo de un evento musical que quedará grabado en la memoria de miles de fanáticos. Morat, la banda colombiana que ha conquistado a toda Latinoamérica y España, cerró su gira "Los Estadios: antes de que amanezca" con un espectáculo inolvidable en el Estadio GNP, ante más de 65 mil personas que no dejaron de cantar y bailar durante toda la noche.

Este concierto no solo marcó el fin de una gira histórica que duró más de un año y medio, sino que también consolidó a Morat como la primera banda latina en lograr 8 estadios sold out consecutivos en México, y la primera en realizar tres presentaciones con entradas agotadas en el Estadio GNP, un logro que suma más de 250 mil personas en el país.

UN CIERRE DE GIRA

El evento fue mucho más que un concierto, fue una celebración compartida entre la banda y su público. Juan Pablo Isaza, vocalista de Morat, invitó a los presentes a "quedarse dormidos" en ese momento y transformar la noche en un recuerdo imborrable. "Estamos conscientes de que afuera hay prisas y preocupaciones, pero esta noche les tenemos una propuesta, México: vamos a quedarnos dormidos y este sueño va a convertirse en un recuerdo que nunca nadie nos va a quitar", expresó, provocando una ovación unánime.

Durante más de dos horas, la energía del público no decayó ni un momento. Los asistentes disfrutaron de los éxitos más conocidos de la banda, como Cómo te atreves, Amor con hielo, Mi nuevo vicio y No se va, junto a sus recientes sencillos Antes de los 30 y La policía, que deslumbraron al público con un toque fresco y renovado. Además, Morat rindió un emotivo homenaje a la banda británica Mumford & Sons, interpretando una versión especial de su éxito "I Will Wait".

Los asistentes participaron activamente en la selección de canciones mediante pulseras de luz, y el ambiente festivo se mantuvo durante toda la noche gracias a dinámicas que involucraron a todos los presentes.

Además, la noche estuvo llena de momentos especiales, como la aparición sorpresa de Camila Fernández, quien unió su voz con la de Morat en una versión mariachi de "Debí suponerlo", que dejó a todos los presentes boquiabiertos.

MORAT ROMPE RÉCORD GUINNESS

La gira de los estadios de la banda colombiana tenía un código de vestimenta que anunciaron desde antes que iniciara, el cual era todos los asistentes ir de pijama, esto se debe a que tenía que ver con la materialización de un sueño, el de alcanzar tantas ciudades y personas con su música.

El récord fue por reunir a la mayor cantidad de personas en pijama en un solo lugar, el cual fue impuesto por los asistentes al concierto de los bogotanos en el Estadio GNP Seguros, en la CDMX, durante el pasado viernes 13 de diciembre. Esta original propuesta se tradujo en un logro histórico, tres Guinness World Records.

El cierre de la gira "Los Estadios: antes de que amanezca" no solo representó un éxito rotundo en términos de convocatoria y récords, sino que también subrayó la conexión emocional y genuina de Morat con su público. Más que una banda de pop, Morat ha logrado convertirse en la única banda latina en hacer historia en el Estadio GNP en México, llevando la música latina a nuevas alturas y dejando una huella imborrable en cada lugar que visita.

Al finalizar la noche, el agradecimiento de la banda fue palpable. "El aplauso más grande es para el equipo que hace realidad nuestros sueños", expresaron, mientras su equipo subía al escenario entre aplausos y vítores. Morat ha demostrado, una vez más, que no hay límites para la creatividad y la conexión con sus seguidores.