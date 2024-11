El Estadio GNP Seguros cambia de nombre a "Estadio Shakira" en Google Maps tras récord de conciertos

Shakira anunció que regresaría a los escenarios con su gira "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" y entre los países que visitaría la cantante colombiana es México, en las principales ciudades del país, las cuales son la capital, Guadalajara y Monterrey.

La cantante colombiana agotó seis fechas consecutivas en el Estadio GNP Seguros en la Ciudad de México, batiendo un récord histórico como la solista con más conciertos vendidos de manera consecutiva en el estadio. Esto ha desatado la emoción entre los fans de Shakira, por lo que un fan de la cantante renombro el Estadio GNP Seguros en Google Maps como "Estadio Shakira".

RÉCORD HISTÓRICO DE SHAKIRA Y FAN CAMBIA EL NOMBRE DEL ESTADIO GNP SEGUROS

Shakira, quien acaba de anunciar la última parada de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en la Ciudad de México para el 30 de marzo de 2025, tras agotar las demás fechas en el Estadio GNP Seguros.

Shakira recibió de manos de Alejandro Soberón, CEO y Fundador de OCESA, el reconocimiento a convertirse en la primera artista en la historia de México en tener 7 shows en el Estadio GNP Seguros.



¡Felicidades Shak, estamos muy emocionados y ansiosos por recibirte en México! pic.twitter.com/XJfXpYXmRm — Ocesa Pop (@ocesa_pop) November 22, 2024

Para los fanáticos de la artista, el renombrado "Estadio GNP" ahora tiene un toque especial, con varios de ellos celebrando la jugada de uno de sus compañeros que, en broma, decidió cambiar el nombre del lugar en Google Maps.

La sorpresa fue tal que las redes sociales se inundaron de comentarios como: "De hecho, algún ShakiWolfo le puso de nombre ´Shakira Stadium´ al Estadio GNP en Google Maps" o "El GNP cambiando su nombre en Google a Shakira Stadium, El verdadero impacto de una Reina".

HISTÓRICO: Shakira anuncia 7ª fecha en el Estadio GNP tras agotar 6 fechas, convirtiéndose en la única artista de la historia en lograrlo.



En honor a este récord, Ticketmaster ha agregado un nombre alternativo para el recinto, el cual aparece en Maps ya como Shakira Stadium ? pic.twitter.com/uddTkdcmX7 — Brunito (@ThePopStage) November 21, 2024

Es importante destacar que esta modificación en la plataforma de Google Maps no es oficial y no ha sido realizada por los administradores del estadio, sino que es una broma viral de los seguidores más apasionados de la artista. Sin embargo, no cabe duda de que el gesto simboliza el fenómeno que representa Shakira en la música y la cultura popular.

El éxito de Shakira, con su capacidad para llenar estadios como el GNP Seguros, se explica por su conexión única con el público. Su estilo musical, que fusiona pop, rock y ritmos latinos, y su inconfundible presencia en el escenario le han permitido no solo mantenerse vigente a lo largo de los años, sino también seguir ampliando su legión de seguidores alrededor del mundo. Canciones como Hips Don´t Lie y Waka Waka, además de álbumes icónicos como Laundry Service y Sale el Sol, siguen siendo himnos en cada una de sus presentaciones.

Además de su talento vocal y compositivo, Shakira ha sabido adaptarse a los cambios en la industria musical, siempre manteniendo su autenticidad y carisma. Esto le ha permitido no solo atraer a millones de fans leales, sino también a nuevos seguidores que continúan apoyando sus proyectos más recientes.

Para aquellos que deseen formar parte de este evento histórico, la preventa exclusiva para usuarios Citibanamex será el lunes 25 de noviembre, mientras que la venta general iniciará el martes 26 de noviembre, ambas a través de Ticketmaster.

Sin lugar a dudas, Shakira ha demostrado que no solo es una estrella mundial, sino también una fuerza imparable que sigue haciendo historia, esta vez con el "Estadio Shakira" en el corazón de la Ciudad de México.