"Mi padre me abusó desde los 5 años", dice hija de Ricardo Crespo

En un video, Valentina narró que primero habló con su mamá, su abuela y su hermano, pero les pidió que no hicieran nada hasta que ella estuviera segura de lo que quería. Poco antes del mes de haberlo contado a su familia, decidió interponer una denuncia contra su padre en la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales.

La joven contó que estuvo más de 12 horas en la Fiscalía, donde se le realizaron varios estudios, que determinaron que hubo afectaciones, por lo que las autoridades pidieron una orden de aprehensión contra el actor.

Valentina aseguró que fue la mejor decisión y, aunque llegó a sentir culpa y hasta sentirse responsable de haber provocado el ataque, después reflexionó y llegó a la conclusión de que ella no tuvo la culpa. “Una niña no tiene la culpa, las víctimas no son culpables”.

“Fue como quitarme un cuchillo que tenía clavado en mi cuerpo, mi corazón, mi persona y mi mente”, mencionó Valentina.

La hija del actor confesó que guardar el secreto de los abusos a los que su padre la sometía desde que era una niña, la estaban matando por dentro. “Siendo una niña chiquita, luego una adolescente, yo estaba luchando por dentro. No sabía qué hacer. Tenía miedo, tenía vergüenza. Él me amenazaba.

El exintegrante de Garibaldi, de 45 años, fue arrestado en la Ciudad de México en febrero pasado por el delito de abuso sexual y fue remitido al Reclusorio Preventivo Varonil Sur y permanece en prisión preventiva.