Marifer Centeno responde a Claudia Sheinbaum tras comentarios de su polémica

El lunes 13 de enero pasado, en su conferencia "mañanera", Claudia Sheinbaum , presidenta de México, trató el reciente conflicto entre la grafóloga Maryfer Centeno y el creador de contenido conocido como Mr. Doctor. Sheinbaum exhortó al respeto y destacó la relevancia de incrementar el nivel de discusión pública.

¿QUÉ DIJO LA MANDATARIA SOBRE LA SITUACIÓN?

“Ayer, en el discurso, dije que la discriminación, el racismo, el clasismo y el machismo son reminiscencias del colonialismo y del neoliberalismo, y que eso tiene que quedar en el pasado. Todavía hay algunos que, como esta persona que se escucha en el audio, o como comentó, autócratas de los medios, o personajes que se cubren en su halo de personas conocidas, utilizan estas palabras altisonantes o despectivas en contra de las mujeres”, declaró la mandataria.

Como respuesta, Maryfer Centeno expresó su agradecimiento por las palabras de la presidenta mediante un video en sus redes sociales. En su discurso, destacó la delicadeza y la visión de género de Sheinbaum.

"Yo les agradezco mucho. Creo que hoy la presidenta... no, creo que la presidenta habla por el pueblo de México. La presidenta habla, sin duda alguna, con esta perspectiva. Hay que tomar en cuenta que es la primera mujer presidenta y, como ella dijo, con ella llegamos todas", comentó Centeno.

LA RECOMENDACIÓN DE CENTENO A SUS SEGUIDORES

Centeno también utilizó la ocasión para solicitar a sus seguidores que, a pesar de tener derecho a sus opiniones, eviten adoptar comportamientos violentos o despectivos.

“Estamos en un momento donde, desafortunadamente, hemos normalizado muchas cosas. Yo pienso que el respeto es lo más importante para poder comunicar cualquier situación o cualquier argumento, nos guste o no. La presidenta, tal cual lo dijo: No hay que aislar a ese tipo de comentarios, no hay que hacer caso, y yo creo que eso es lo más importante”, añadió.

Siguiendo las declaraciones de Sheinbaum, Centeno añadió que es crucial colaborar para prevenir la exposición a manifestaciones misóginas.

"Tenemos que entender que estamos muy expuestas a expresiones misóginas, a actitudes que discriminan. Vamos a trabajar juntos. Yo creo que ese sería, en todo caso, el mayor aprendizaje de todo esto”, concluyó.