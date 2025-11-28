María Julia Lafuente ¿Quién es la conductora regia que se despide de Telediario Mediodía?

La televisión regiomontana vive hoy un momento que difícilmente volverá a repetirse, pues este viernes 28 de noviembre marca el cierre de una era con la despedida de María Julia Lafuente Salinas,

¿QUIÉN ES MARÍA JULIA LAFUENTE?

Conocida por todos como "La Licenciada", se convirtió en ritual, compañía y referencia informativa para generaciones enteras durante casi cinco décadas. Se considera una de las figuras emblemáticas del periodismo en Monterrey y de las voces más influyentes en la historia de Telediario.

Su trayectoria es prácticamente inseparable de Grupo Multimedios, empresa a la que llegó a finales de los años 70. Desde entonces, su estilo directo, su temple ante la noticia y ese carisma regio capaz de atravesar la pantalla la consolidaron como un rostro indispensable del mediodía.

El pasado 1 de junio de 2025, María Julia Lafuente celebró 48 años de trabajo ininterrumpido, un logro que pocos periodistas pueden presumir en la televisión mexicana.

ANUNCIO DE SU RETIRO DE LA CONDUCCIÓN DE TELEDIARIO

Sin embargo, fue el 3 de septiembre anunció, sin dramatismos ni sentimentalismos excesivos, que tomaría una pausa "por tiempo indefinido".

Lo dijo con serenidad, recordando que la vida es una sucesión de ciclos y que este, simplemente, había llegado a su cierre natural. Lejos de retirarse por cansancio, subrayó que se sentía fuerte, llena de energía y con la juventud "todavía en el corazón".

La reacción del público ha sido contundente: cariño, nostalgia y respeto. Para muchos regiomontanos, María Julia no solo fue una conductora; fue parte de la rutina familiar, la voz que informaba mientras se preparaba el almuerzo, un punto de referencia emocional y cultural. Su salida provoca melancolía, pero también orgullo por el legado que deja.

MOMENTOS ICÓNICOS DE "LA LICENCIADA" QUE DEJARON HUELLA EN EL INTERNET

@licmariajulia Oiga, apenas es martes pero aquí en el estudio siempre andamos con toda la actitud. ? sonido original - María Julia Lafuente Salinas

Más allá de su trayectoria periodística, María Julia se convirtió en un fenómeno digital. Sus reacciones espontáneas, su estilo frontal y su humor sin querer queriendo la hicieron protagonista de innumerables clips virales:

"¿Qué necesidad?" , su frase lanzada con una mezcla de regaño y desconcierto ante un hecho absurdo, se volvió un clásico de memes y videos en redes sociales.

, su frase lanzada con una mezcla de regaño y desconcierto ante un hecho absurdo, se volvió un clásico de memes y videos en redes sociales. Las ocasiones en las que se impacientó en vivo, ya fuera por fallas técnicas o comentarios inesperados, generaron compilaciones enteras en TikTok y YouTube. Ese gesto inconfundible de levantar la ceja es ahora patrimonio cultural del internet regio.

Su famoso "¡Se tenía que decir y se dijo!" , aunque espontáneo, se volvió estandarte de usuarios que celebraban su franqueza sin filtro.

, aunque espontáneo, se volvió estandarte de usuarios que celebraban su franqueza sin filtro. Sus intentos de adaptarse a temas virales o tendencias, que provocaban ternura y risa a partes iguales, fueron ampliamente compartidos.

El inolvidable "¡No me grites, mijito!", dirigido a un compañero en plena transmisión, se convirtió en audio replicado hasta el cansancio en redes sociales.

Estos momentos, lejos de restarle seriedad, reforzaron su conexión con la audiencia. María Julia se volvió relatable, humana, auténtica... y eso el internet lo adoptó sin reservas.

¿DÓNDE VER Y EN QUÉ HORARIO VER EL ÚLTIMO PROGRAMA DE "LA LICENCIADA"?

Hoy, a las 12:00 del mediodía, comparte por última vez la conducción de Telediario Mediodía junto a Erik Solheim Rocha.

La despedida podrá verse en Canal 6 y en la transmisión de YouTube de Multimedios, donde el público ya ha comenzado a dejar mensajes de agradecimiento, reconocimientos y buenos deseos.

Además, el portal de Telediario mantiene un minuto a minuto para acompañar cada detalle de esta emisión especial.

Aunque se despide del noticiero, María Julia Lafuente deja abierta la posibilidad de regresar. No es un adiós definitivo, es simplemente una pausa en la carrera de una mujer que marcó generaciones y que, con toda justicia, ya forma parte de la identidad mediática de Nuevo León.