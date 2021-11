Mañana se cumplen 15 años de la muerte de Valentín Elizalde

Según en diversas teorías, en el ataque armado en donde perdió la vida el cantante, su camioneta se desplazaba a cien metros del palenque en donde había cantando y poco más de 70 cartuchos fueron encontrados en la escena del asesinato. Ese día el único sobreviviente fue su primo "Tano" Elizalde.

Hoy en 2006 la historia cambió para mal pic.twitter.com/pHpUj77GlC — Valentín Elizalde (@ElGalIodeOro) November 24, 2020

"Miré el cuerpo del "Vale" aún con vida, lo agarré para poder protegerlo, le decía "¡Vámonos!, ¡vámonos!, él estaba con vida cuando lo agarre", narró "Tano" Elizalde, quien lo acompañaba en todas sus presentaciones.

"A los minutos ya no dijo nada, su ojo izquierdo lo tenía abierto, me estaba mirando, sentía que estaba con vida. Cuando terminaron los disparos para poder sacarlo, fue cuando se me va para un lado, empecé a llorar y gritar como loco, recordó.

LAS TEORIAS DE SU MUERTE

Unas de las teorías más fuertes sobre porqué lo asesinaron, es por el corrido que le dio fama, "A mis enemigos", mismo que presuntamente lo orilló a su muerte. Se menciona que la letra de la canción tiene un mensaje por parte de Joaquín "El Chapo" Guzmán, dirigido al grupo criminal Los Zetas.

También se dice que a Valentín se le advirtió para que no cantara esa canción en dicho concierto porque estaba en territorio de Los Zetas, sin embargo, Elizalde abrió su concierto en Reynosa Tamulipas con ese tema y cerró con el mismo.

"Y siguen ladrando los perros, señal que voy avanzando , dice la letra de la canción.

Otras de las teorías, se menciona que "El Gallo de Oro", tenía una relación sentimental con la mujer de un capo del narcotráfico, este mismo habría ordenado su ejecución, otra más es que le pidieron que cantara en una fiesta privada después del show en Reynosa , pero se negó.

Va a suceder otra vez... Tic tac... Todo está conectado... No vayas Valentín Elizalde ?? No vayas mi gallito de oro ?? pic.twitter.com/OOG9tTLt1A — Termemeitor (@Termemeitor1) November 24, 2020

Pese a la gran tristeza por su partida, este día sus fans compartieron una serie de fotografías y memes en internet.

