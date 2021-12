Mamá de Eleazar Gómez lo justifica por golpear a su exnovia Teffi

Melissa Sánchez, madre del actor, arremetió contra su exnuera y aseguró que jamás le perdonará el haber metido a su hijo a la cárcel.

Fue en una entrevista en la Ciudad de México donde declaró sobre la agresión de su hijo a la joven:

"Él no golpea a nadie de la nada, si la golpeó es por algo", compartió la señora Melissa.

También aseguró que no perdonará a la joven por enviar a su hijo a prisión y haberlo dejado sin nada, ya que, según sus palabras, "Teffi" lo dejó "en la calle".

¡Obviamente no la perdono, ni como mamá ni como nada! Yo no soy Dios para perdonar, le quiero cortar...mejor no digo qué le quiero hacer...Dejó pobre a Eleazar, ¡Imagínate!, declaró.

Doña Melissa aseguró que su hijo pagó una fuerte suma de dinero a "Teffi" Valenzuela para poder recuperar su libertad. "No te puedo decir cuánto pago, pero fue mucho...bastante", aseguró.

Asimismo, aseguró que Valenzuela nunca le gustó para novia de su hijo, pues desde el día que la conoció le cayó bastante mal. ¿Qué te puedo decir? Algo tenía que no me cayó bien. Solamente la vi un rato y con eso me bastó.

Además, aseguró que la joven solamente utilizó a su hijo para sacarle dinero y nunca se enamoró de él.