Majo Aguilar rompe el silencio sobre su relación con Pepe y Ángela: 'No nos frecuentamos desde hace meses'

La cantante de la dinastía Aguilar rompió el silencio sobre su tío y prima, aclarando que no mantiene comunicación con ellos

Por: Jhoanna Ontiveros Peraza

La cantante Majo Aguilar ha hablado abiertamente sobre su relación con su tío Pepe Aguilar y su prima Ángela Aguilar, aclarando que no mantiene comunicación con ellos desde hace varios meses. A través de su cuenta de TikTok, Majo explicó que, aunque no frecuenta tanto a su familia como antes, guarda un cariño especial por los momentos compartidos en su adolescencia.

"La relación ha cambiado con los años, pero el cariño lo tengo", expresó Majo, quien enfatizó que tanto Pepe como Ángela seguirán siendo importantes en su vida, a pesar de la distancia emocional y física que ahora los separa.

POLÉMICAS FAMILIARES Y REDES SOCIALES

El distanciamiento entre los integrantes de la familia Aguilar ha sido motivo de comentarios y especulaciones en redes sociales. A esto se sumó una nueva ola de críticas hacia Ángela Aguilar, desencadenada tras los rumores sobre su relación con Christian Nodal. Sin embargo, Majo dejó claro que no permitirá que este tipo de situaciones influyan en su carrera o en su manera de interactuar con su público.

"Siempre seguiré con el camino del amor. En los shows les doy todo mi cariño y entrega absoluta. Eso es muy aparte", afirmó la intérprete de No voy a llorar.

ENFOCADA EN SU CARRERA

Majo Aguilar agradeció el apoyo incondicional de sus seguidores, destacando que su trayectoria artística no depende de las polémicas familiares. Incluso, señaló que le incomodan los comentarios negativos hacia Ángela que aparecen en sus redes sociales.

"A mí no me beneficia ni me hace bien, me incomoda que escriban sobre mi prima en mis comentarios. Mi carrera está más allá de cualquier polémica familiar", puntualizó.

Aunque el distanciamiento con Pepe y Ángela Aguilar ha dado de qué hablar, Majo prefiere mantenerse enfocada en su música y en su relación con su público, priorizando el amor y la entrega en cada una de sus presentaciones.