Luis Miguel publica la carta que le escribió Frank Sinatra

Luis Miguel grabó un dueto con Frank Sinatra que fue incluido en el álbum del cantante de "That´s Life", en aquel entonces el compositor reconoció su talento y lo felicitó tras conseguir una estrella en el paseo de la fama.

"El Sol" ya había publicado en varias ocasiones el documento, pero ahora ha agregado una fotografía donde aparecen juntos, la publicación fue muy bien recibida por sus fanáticos y pronto ha llegado a los 20 mil "me gusta" Twitter, mientras que en Instagram ya superó las 250 mil reacciones.

La carta dice lo siguiente: "Querido Micki: Durante años ha sido halagador escuchar a jóvenes cantantes hablar sobre el nuevo Frank Sinatra. Fue aún mejor cuando escuché de un joven en México que no tenía comparación con nadie".

"Cuando nos conocimos en México y escuché realmente tu voz, me di cuenta que eras original y único. Un talento enorme y ´no tan malo a la vista. Felicitaciones por tu estrella en el Paseo de la Fama. Estoy seguro que se vienen muchas cosas mejores para ti. Un saludo cálido, Frank", finalizó la carta.

Uno de los momentos que fueron íconos en la carrera de Luis Miguel fue cuando tuvo la colaboración con Frank Sinatra, pues era tal su admiración hacia él que hasta aprendió el idioma inglés, así lo dijo en una ocasión.

"Estoy muy feliz de estar aquí esta noche porque, cuando era niño, tuve la oportunidad de escuchar las canciones de Frank Sinatra, así que creo que aprendí inglés por sus canciones", haía comentado. La canción de ambos fue incluida en el álbum de duetos de Frank Sinatra "Come Fly With Me".

Por ahora Luis Miguel se encuentra en la etapa de preventa de su gira, en el primer día de la venta de boletos en México, se agotaron los boletos de seis ciudades en las primeras horas, Monterrey, Guadalajara, Aguascalientes, León, Querétaro y CDMX.

La primera fase de preventa se realizó a clientes VIP del banco Santander, posteriormente 16 y 17 se destinaría a cuentahabientes de la institución financiera y el jueves 18 seguirá la venta al público en general.