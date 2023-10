Luis Miguel bailó esta canción con su hija Michelle Salas

Contra todo pronóstico, Luis Miguel acompañó a su hija Michelle Salas el día de su boda, sorprendiendo a sus fanáticos, ya que presuntamente mantenían una relación distante.

Sin embargo, "El sol" hizo una entrada triunfal en helicóptero el sábado 15 de octubre en la Toscana, el lugar donde se llevó a cabo la boda de Michelle Salas y Danilo Díaz.

Según los informes de los medios, Luis Miguel fue quien entregó a su primogénita en el altar, y ambos protagonizaron un emotivo momento al bailar juntos al son de una canción.

Como se esperaba, el cantante arribó a la boda de su hija en compañía de su actual pareja, la empresaria española Paloma Cuevas.

Según se sabe, uno de los momentos más emotivos de la noche de la boda de Michelle fue el baile de los recién casados. Después de este momento especial, Michelle y su esposo, Danilo Díaz Granados, compartieron un baile con su madre al ritmo de una canción significativa.

Sin embargo, uno de los momentos más destacados y conmovedores de la noche ocurrió cuando Luis Miguel, el padre de la novia, quien ha tenido una presencia intermitente en su vida, se levantó y se dirigió al centro de la pista de baile para compartir un baile con su hija Michelle.

En esta ocasión, Michelle vistió un segundo vestido blanco, igualmente diseñado por Dolce&Gabbana, con mangas abullonadas de gran tamaño decoradas con flores blancas.

La canción elegida para el baile entre padre e hija fue "The Way You Look Tonight" de Frank Sinatra, un artista que ha tenido un profundo significado para Luis Miguel desde su juventud.

Este momento, sin duda, fue sumamente especial y emotivo, representando un hermoso instante de conexión entre un padre y su hija en un día de boda que, según la descripción, parecía sacado de un cuento de hadas.

Michelle disfrutó de su boda rodeada de amigos y familiares cercanos en un lugar que bien podría considerarse como un escenario de ensueño.