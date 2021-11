1.- ¿Cómo murió "El Vale"?

Noticia Relacionada Los ocho datos misteriosos sobre la muerte de Valentín Elizalde

PUBLICIDAD

Un 24 de noviembre de 2006, se dio la terrible noticia de que, "El Gallo de Oro" fue asesinado cuando salía de una presentación en el Palenque de Reynosa, un comando armado abrió fuego contra el vehículo de Valentín y a sus acompañantes, mientras su primo Tano Elizalde resultó ileso.

2.- Tano Elizalde es el culpable de la muerte de su primo?

En los últimos meses surgió fuerte la versión de que fue el Tano quien participó en la muerte de Valentín, según las declaraciones de la ex esposa de Tano, Marisol Castro, "Él no quería ir a Reynosa", ese día, precisamente su primo estaba muy nervioso pues él mismo fue quien le insistió que acudiera a cantar a la feria y, contrario a otras presentaciones, "El Vale" se quedaba al final para tomarse fotos con sus fanáticos, aquél día así no ocurrió, pues Tano ya esperando a Valentín en el interior de la camioneta.

3.- La infidelidad de Tano Elizalde con Gabriela Sabag

La ex esposa de Valentín, dijo que Tano tenía un romance con Gabriela Sabag, información confirmada por la propia hija de Tano, meses después él mismo declaró que le había dado anillo de compromiso y estaban por casarse.

4.- "A mis enemigos"

Uno de los corridos que hizo famoso a Valentín fue el llamado "A mis enemigos", fue lo que le molestó presuntamente al cártel de "Los Zetas" pues incluía un mensaje de Joaquín "El Chapo" Guzmán a sus rivales, a pesar de que se le pidió al "Vale" no cantar esa canción en ese territorio, "El Gallo de Oro" abrió y cerró su concierto con ese corrido, el que dio la orden de matarlo fue el "Hummer".

5.- Relación amorosa

5.- Otra versión más, es que la muerte del cantante se debió a que tenía una relación sentimental con la mujer de un capo y éste ordenó su asesinato.

6.- Llamada

El mismo 24 de noviembre de 2006, Valentín Elizalde recibió una llamada para que después de su presentación fuera a cantar a una fiesta privada, pero tras la negativa de Elizalde lo acribillaron.

7.- Su padre

7.- El papá de Valentín Elizalde también murió en noviembre, salía de un concierto El Sr. Lalo, "El Gallo Elizalde", murió en un accidente en automóvil en la "curva de la muerte" en Villa Juárez, Sonora.

8.- ¿Dónde descansa Valentín Elizalde?

Los restos mortales del "Vale", descansa junto a su padre en el Panteón Municipal de Guasave en Sinaloa.

Video inédito de Valentín