"Lo que no gané en forma de premio, lo voy a ganar hablando de ti" Adrián Marcelo lanza amenaza contra Gala Montes

La controversia sigue viva a dos semanas de la Gran Final de "La Casa de los Famosos México 2". Adrián Marcelo, quien fue uno de los concursantes más discutidos del reality show, ha desatado una nueva tormenta en redes sociales al amenazar a su excompañera Gala Montes.

A través de su cuenta de X (anteriormente Twitter), el influencer aseguró que hablará negativamente de ella cada vez que lo desee.

¿QUÉ PASO ENTRE ADRIÁN MARCELO Y GALA MONTES?

Adrián Marcelo apareció nuevamente en redes sociales este fin de semana, realizando un Pódcast para "Hermanos de Leche", donde habla de todo lo que vivió dentro del reality y sobre su polémica salida.

Ante esto, Marcelo ha estado activo en X hablando sobre sus excompañeros de la casa, conocidos como el "Team Mar", en especial de Gala Montes y Arath de la Torre, en donde hablaba de Montes describiéndola de manera negativa

La confrontación se intensificó después de que Gala publicara un mensaje en el que insinuaba que Adrián estaba obsesionado con ella, utilizando una imagen de Regina George de "Chicas Pesadas". Esto parece haber sido el detonante que llevó a Marcelo a arremeter contra Montes, a quien acusa de haberlo atacado constantemente durante su estancia en el programa.

En su mensaje, Adrián fue contundente: "Lo que no gané en forma de premio, lo voy a ganar hablando de ti". En su publicación, no escatimó en descalificaciones, mencionando comentarios despectivos que, según él, provenían de la familia de Gala y asegurando que ahora, fuera del reality, la actriz no tiene el respaldo de una producción que le permita ocultar su "falta de educación".

Cuando me salí, no pararon de hacer referencias mías y muy graves. Como cuando el imbécil de tu papá postizo se atrevió a decir que yo era como "un niño que entró a una escuela a matar a todos, para después suicidarse" o tú llamándome "Chanclas" cada que podías. Acá, en la vida... https://t.co/RIiSWRMLMk — adrián marcelo (@adrianm10) October 14, 2024

ADRIÁN MARCELO NO TIENE INTENCIÓN DE DISCULPARSE

Marcelo, quien permaneció en la casa durante 43 días, se convirtió en uno de los participantes más controvertidos y polémicos del programa. El creador de contenido recordó la forma en que fue tratado por otros concursantes y declaro que no tiene intención de disculparse por sus acciones dentro de la casa.

Su paso por la casa estuvo marcado por un humor sarcástico y ácido, lo que provocó críticas tanto del público como de algunas celebridades, quienes exigían su salida inmediata del programa.

"Mi participación ahí no la voy a justificar y no voy a ofrecer nunca una disculpa; venían cosas peores", afirmó, consolidando su imagen como una figura polémica que no teme a las críticas.

La controversia entre Adrián Marcelo y Gala Montes parece estar lejos de resolverse, manteniendo a los fans expectantes y divididos en sus opiniones sobre el accionar de ambos ex concursantes. Con esta nueva serie de declaraciones, se anticipa que la polémica continuará, alimentando la narrativa que rodea a "La Casa de los Famosos".