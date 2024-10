¿Gala Montes firmó contrato millonario con Televisa tras su participación en La Casa de los Famosos México?

Gala Montes, una de las revelaciones más queridas tras su participación en "La Casa de los Famosos México 2", ha aclarado los rumores que la vinculan a un contrato millonario de exclusividad con Televisa.

¿GALA MONTES FIRMO CONTRATO MILLONARIO CON TELEVISA?

La joven actriz, quien ocupó el tercer lugar en la final del popular reality show, fue contundente en su afirmación de que no ha firmado ningún acuerdo con la televisora.

Durante una reciente aparición en el programa "La Saga", conducido por Adela Micha, Montes desmintió las especulaciones que circulaban en redes sociales sobre su futuro laboral. "En Televisa, ¿qué me han dicho? Yo no firmé nada, todavía no", afirmó, dejando en claro que los rumores carecen de fundamento.

La polémica surgió cuando un comunicador lanzó la idea de que Montes había acordado protagonizar tres telenovelas para Televisa, información que se propagó rápidamente entre sus seguidores. Sin embargo, la actriz buscó despejar dudas, reiterando que, aunque no ha llegado a un acuerdo formal con la cadena, mantiene conversaciones con varias marcas para participar en campañas publicitarias.

¿LA ACTRIZ SERÁ LA NUEVA IMAGEN DE REXONA?

Roxona, la marca que era patrocinadora dentro del reality show, pero se retiró debido a la polémica por el exparticipante Adrián Marcelo, ha mostrado interés en colaborar con Gala Montes.

Según Montes, la marca se acercó a ella para realizar una colaboración, "Rexona sí me habló, ¡no me abandonó! Eso sí, me tiene superemocionada, andamos viendo ese asunto, a mí me encantaría" menciono la actriz.

Además de su relación con marcas, Gala Montes también compartió sus planes futuros. La artista ha manifestado su deseo de continuar su carrera musical de manera independiente. "Quiero dedicarme a mi música. Creo que lo puedo hacer, seguirme produciendo como lo he hecho, pero me encantaría hacer "Hoy No Me Puedo Levantar", ese también es mi sueño", comentó sobre sus aspiraciones en el mundo del espectáculo.

A pesar de los rumores sobre su posible exclusividad con Televisa, Gala Montes se muestra decidida a mantener sus opciones abiertas y enfocarse en proyectos que realmente la apasionen. Con el respaldo de sus seguidores y el éxito obtenido en el reality, la actriz está lista para enfrentar los desafíos y oportunidades que le depara el futuro, consolidándose como una figura destacada tanto en la actuación como en la música.