La Casa de los Famosos México: ¿Galilea Montijo se convertirá en habitante la próxima temporada? Esto dijo

Después del triunfo de Mario "Mayito" Bezares en la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, los rumores sobre la tercera edición del exitoso reality show de Televisa comienzan a cobrar fuerza. Una de las figuras que ha captado la atención del público es Galilea Montijo, actual conductora del programa, quien podría unirse al elenco como participante.

La posibilidad de que Montijo se integre como habitante ha sido planteada en redes sociales, especialmente tras su destacada actuación en "Big Brother", donde resultó ganadora.

¿GALILEA MONTIJO SE CONVERTIRÁ EN HABITANTE DE LA CASA LA PRÓXIMA TEMPORADA?

Durante una reciente emisión del matutino "Hoy", sus compañeros la cuestionaron sobre si le gustaría encerrarse nuevamente en una casa de reality.

A lo que ella, en un principio, respondió: "No, bueno, a mí no". Sin embargo, su tono cambió cuando recordó el atractivo sueldo que reciben los concursantes, admitiendo entre risas: "Es una gran idea, una gran idea, bueno, depende de los ceros".

Aunque Montijo no confirmó su participación en la próxima temporada, su respuesta deja entrever una posible apertura a la idea, sobre todo al considerar que su salario como conductora es significativamente más alto que el de muchos de los participantes.

De acuerdo con diversos medios, el sueldo más alto para los concursantes de "La Casa de los Famosos" asciende a medio millón de pesos. En contraste, Galilea recibió aproximadamente 10 mil dólares (casi 200 mil pesos mexicanos) por su rol como conductora, lo que se traduce en más de medio millón de pesos al mes.

A pesar de que ha sido reservada en cuanto a sus ganancias, en una reciente entrevista, Montijo destacó la importancia de su trayectoria: "Llevo veintitantos años trabajando sin parar. Lo mucho o poco que tengo ha sido gracias a mi trabajo y, por supuesto, a Televisa que me ha dado trabajo. Ha sido de mucho esfuerzo lo que he podido darle a mi familia, a mi mamá... y de eso yo me siento muy orgullosa".

Con la especulación en aumento, la conductora del matutino no dejó claro cuál sería su posición ante ser una habitante en la próxima temporada de "La Casa de los Famosos México". Solo el tiempo lo dirá, y los fanáticos están ansiosos por ver qué depara la próxima temporada.