Laura Bozzo advierte que vuelve "más fuerte que nunca"

Bozzo dijo que durante los últimos meses alejada de su público, tuvo tiempo de reflexionar sobre la vida y sus propósitos, por lo que decidió retomar su programa para seguir ayudando a personas vulnerables.

Hasta el momento se desconoce el paradero de la conductora peruana, buscada por la Interpol después de haber sido acusada en México por el delito de fraude fiscal. "La Señorita Laura" aseguró que dentro de poco volverá a su programa y continuará con su labor altruista que la llevó a la fama.

"Cada día que me levanto deprimida y no quiero salir de la cama, después de todo lo que me tocó sufrir, recuerdo las brigadas de ayuda, recorriendo las zonas más lejanas y pobres de México. Ahí equipábamos salones de cómputo para los jóvenes y esa era mi felicidad. En Perú 2 mil comedores populares y tantas operaciones, como la que se hizo a las unas niñas siamesas y hoy son niñas felices", publicó.

Bozzo aseguró que extraña el cariño del público y aseveró que vuelve con todo y mucho más fuerte, ya que las personas que ayuda son su "razón de vivir".

Hace unas semanas, un juez suspendió por tiempo indefinido la orden de captura contra Bozzo, luego de que interpusiera un amparo, por lo que no puede ser detenida por la Fiscalía General de la República.