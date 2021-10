Lalo Mora rompe el silencio y culpa a su fan por tocar su pecho

Tras la difusión de un video en el que se ve al cantante meter la mano en el seno de una joven, fue tundido en redes por los internautas, ya que en otra ocasión se había visto cómo abrazaba y besaba en la boca a sus seguidoras que le pedían tomarse una foto con ellas.

Ante la pregunta de un reportero estadounidense referente al segundo caso, Mora contestó: "Me iba a caer, la muchacha se asustó", y el periodista le cuestiona: "¿se iba a caer y se agarró?, a lo que Mora replicó: "no, no me agarré, sencillamente, me aventó ella, se asustó, y como que me aventó la mano, eso es todo".

El intérprete de dijo sentirse arrepentido y pidió que no le preguntaran sobre esas cosas y aseguró que ha llorado muchas veces por esa situación.

"No me preguntes cosas porque... no le he pedido, pero quiero pedirle... sí, ¡cómo no!, a mí me da mucha pena eso y ¡qué caray!, no sé cómo explicarlo, pero a Dios y a ella son a los que debo de pedir una disculpa. He llorado sinceramente, por tonto"

También aseguró que no fue él quien difundió la foto sobre el apoyo a la campaña del cáncer de mama en redes sociales, sino que fue una broma que hicieron a sus costillas.

"No, no, no... habla con él, si no puedo ni hablar, ¿Cómo crees que voy a andar con esas cosas?... no, no", finalizó.