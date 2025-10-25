La Granja VIP: ¿Cuál fue el castigo para Sergio Mayer Mori y por qué motivo lo sancionaron?

La más reciente gala de La Granja VIP, reality show de TV Azteca, dejó una fuerte lección para Sergio Mayer Mori, quien fue sancionado por la producción luego de no cumplir adecuadamente con sus responsabilidades como capataz durante la segunda semana de competencia.

EVALUACIÓN DEL TÍO PEPE AL CAPATAZ

El "Tío Pepe", mayoral del programa, asistió a la Gala de Traición para presentar su evaluación del desempeño de los participantes, donde señaló que Mayer Mori mostró una marcada diferencia respecto a su primera semana.

Según explicó, hubo fallas en la distribución de comida tanto para los animales como para los granjeros, además de actos de indisciplina.

"El capataz ha sido marcadamente diferente de lo que fue la semana anterior, en donde puso buen empeño. En esta semana ha habido inconsistencias como el caso de los alimentos exclusivos del capataz y del invitado, que no se pueden compartir con los demás granjeros", indicó el Tío Pepe.

La situación se agravó cuando reveló que el actor se quedó dormido en una de las jornadas, lo que impidió que cumpliera con la supervisión constante que exige su cargo.

¿CUÁL ES LA SANCIÓN PARA SERGIO MAYER MORI?

Como consecuencia, el mayoral decidió reducir el 50% del presupuesto semanal destinado a la comida de los granjeros y peones.

Ante la sanción, Mayer Mori reconoció entre risas que la medida era justa: "Me parece justo, Adal, porque si no me iba a seguir". También admitió que no fue tan estricto como en su primera semana y defendió haber compartido su comida por considerar un desperdicio dejarla.

El conductor Adal Ramones confirmó la sanción adicional: Mayer Mori no podrá competir por el puesto de capataz en la tercera semana.

REACCIÓN EN REDES SOCIALES

En redes sociales, las reacciones no se hicieron esperar. Algunos usuarios consideraron que la sanción fue excesiva, mientras que otros aplaudieron la decisión del programa, destacando la importancia de la disciplina dentro de la competencia.

El incidente ha generado un gran revuelo en plataformas como X y TikTok, donde el nombre del actor se volvió tendencia. La controversia, lejos de afectar al reality, ha incrementado el interés del público, consolidando a La Granja VIP como uno de los programas más comentados de la televisión mexicana en esta temporada.