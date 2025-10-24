  • 24° C
Farándula

Bely y Beto llevan sus sueños hasta España; una historia de perseverancia

Los artistas regiomontanos van por primera vez a Europa a presentar su espectáculo infantil que también poner a bailar a adultos

Oct. 24, 2025
De un canal de televisión local hasta España; la historia de Bely y Beto es un ejemplo de perseverancia.
La magia de la infancia mexicana cruzó el océano. Belinda Treviño, mejor conocida como Bely, junto con todos sus inseparables chiquillos, llegó por primera vez a Europa para conquistar los corazones de los pequeños (y no tan pequeños) en Madrid, España, como parte de su "Sueños Tour", con presentaciones este viernes 25 y sábado 26 de octubre.

Para la artista regiomontana, este viaje representa mucho más que una gira pues es el cumplimiento de un sueño que comenzó hace más de una década en un modesto estudio de televisión en Monterrey.

Con su carisma, sus canciones alegres y los entrañables personajes como Beto, Pepo y Miguelito, Bely logró colarse en los hogares de miles de familias regiomontanas.

AÑOS DE TRABAJO PARA ALCANZAR SUS SUEÑOS

El verdadero salto llegó cuando sus videos comenzaron a compartirse en YouTube, abriendo las puertas de todo México y Latinoamérica. Lo que empezó como un programa local se transformó en un fenómeno digital, donde generaciones enteras han crecido cantando y bailando al ritmo de sus pegajosas melodías.

En entrevista, Bely recordó que salir del estudio y llevar su espectáculo a grandes escenarios fue uno de los mayores retos de su carrera.

"Por muchos años solo me presentaba en fiestas infantiles, hasta que un día decidí perder el miedo y subirme a un escenario más grande. No lo podía creer cuando empezamos a tener sold outs. Fue un sueño hecho realidad", compartió emocionada.

ES SU PROPIA PROMOTORA

Lo más admirable es que Bely no solo encabeza el show pues también es su propia promotora, decidiendo cada ciudad, asumiendo los riesgos financieros y logísticos que implica montar un espectáculo de esa magnitud.

Su determinación la ha llevado a recorrer México con llenos totales, y más recientemente, a presentarse con gran éxito en distintos países de Latinoamérica.

Hoy, ese esfuerzo la lleva a vivir otro logro su debut en Europa. Desde su llegada a Madrid, Bely fue recibida con aplausos, abrazos y carteles de pequeños fans que por fin verán en persona a sus personajes favoritos.

En redes sociales, los chiquillos han compartido videos paseando por las calles madrileñas, bailando con admiradores y contagiando su alegría por toda la ciudad.

César Leyva
