¿De qué murió "Lupe" la mamá del Niño Millonario?

La familia de Iker Arizpe, conocido como "El Niño Millonario" , confirmó el fallecimiento de su madre, Miriam Guadalupe Arizpe García, quien padecía una enfermedad grave. La noticia ha conmovido a los seguidores del niño, famoso por su carisma y por haber participado junto a Karol G en el video promocional de la gira "Mañana Será Bonito".

IKER "EL NIÑO MILLONARIO" ENFRENTA UNA DURA PÉRDIDA A SUS 9 AÑOS

Con tan solo nueve años, Iker enfrenta uno de los momentos más difíciles de su vida. El pequeño se hizo viral en 2022 tras aparecer en un video de YouTube grabado en su colonia en Monterrey, Nuevo León.

Su espontaneidad al responder frases como "No puedo, ando bien goldo", "Millonario", lo convirtió en una sensación de internet y en un símbolo de alegría para miles de personas. Su carisma incluso lo llevó a colaborar con la cantante Karol G, quien lo incluyó en la promoción de su gira internacional.

¿DE QUÉ MURIÓ LA MAMÁ DE IKER?

A través de un comunicado en Instagram, la familia del influencer anunció con profunda tristeza. "Con profundo dolor les informamos que el día de hoy, 24 de octubre, Miriam Guadalupe Arizpe García partió del plano terrenal para vivir en el paraíso".

Aunque no se revelaron detalles exactos sobre la causa del fallecimiento, en 2022 se informó que Miriam padecía riñones poliquísticos hereditarios en fase terminal.

La familia agradeció las muestras de cariño y pidió oraciones por el eterno descanso de "Mi Lupe" , como cariñosamente la llamaban.

@iker.elmillonario1 Con profundo dolor les informamos a toda la familia, gente que quiere a Iker, que el día hoy hoy 24 de octubre, Miriam Guadalupe Arizpe García partió del plano terrenal para vivir en el paraíso, gracias a todos los que siempre han estado al pendiente, les pedimos que desde su hogar se tomen un espacio para pedir por su eterno descanso y por la familia Arizpe García, siempre en nuestro corazones "MI LUPE" ? ? sonido original - Iker el Niño Millonario

"LUPE", EL GRAN PILAR DE IKER

Miriam Guadalupe fue el apoyo incondicional de Iker desde el inicio de su popularidad. A pesar de su enfermedad, siempre estuvo presente en cada paso del niño, alentándolo en su carrera como creador de contenido.

Su partida deja a Iker huérfano, pero rodeado del cariño de su familia extendida y de millones de seguidores que lo han acompañado desde sus primeros videos. En redes sociales, los fans han compartido mensajes de condolencia y recordado a Lupe como una madre fuerte, amorosa y luchadora.