La Casa de los Famosos México: ¿Quién fue el cuarto eliminado de este reality show?

La eliminación en La Casa de los Famosos México se vivió con mucha intensidad, debido a que la tensión levantada entre el Cuarto Mar y Mariana Echeverría se ha llevado a niveles nunca antes vistos, y es que los equipos ya tienen muy definida sus estrategias.

En este domingo 18 de agosto, Briggitte Bozzo, Mario Bezares, Arath de la Torre y Mariana Echeverría eran los cuatro nominados que se encontraban en la cuerda floja para continuar dentro de la competencia.

#RicardoPeralta cierra esta noche con un polémico posicionamiento #LaCasaDeLosFamososMx, de lunes a viernes 10:00 p.m. por #El5, domingos, 8:30 p.m. por #LasEstrellas y 24/7 por #VIXpic.twitter.com/p44DxZozPS — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) August 19, 2024

POLÉMICA

Esta gala comenzó con cada integrante de los cuartos dando sus primeras impresiones en donde se mostraba el nerviosismo que ha reinado en la casa desde hace algunos días.

El primero en pasar al posicionamiento fue Adrián Marcelo contra Briggitte Bozo:

"No me gusta que nos gritas los triunfos momentáneos. Sin embargo, hoy estoy aquí para resaltar tus cualidades como mujer. No me he expresado correctamente, pero quiero felicitarte y que admiro tu brillo y la luz. La única razón es que en el fondo creo que prefieres pasar tu cumpleaños con tus seres queridos".

Cabe destacar que esto solo era el inicio, ya que el momento más tenso fue el protagonizado por Ricardo Peralta y Arath de la Torre.

"Vengo a explicarte la expresión de género y va ligada a la identidad de género y mi género es no binario. La expresión responde a cómo hablamos y cómo nos vestimos. Tampoco existo para ti y si es así, tú tampoco existes para mí. No me gustaría que la gente pensara que soy un personaje", dijo Ricardo.

#ArathDeLaTorre es el primer habitante en regresar a mi casa... ¡Felicitaciones! #LaCasaDeLosFamososMx, de lunes a viernes 10:00 p.m. por #El5, domingos, 8:30 p.m. por #LasEstrellas y 24/7 por #VIXpic.twitter.com/FfqAqTPbqK — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) August 19, 2024

¿QUIÉN FUE EL NUEVO ELIMINADO DE LCDLFM?

Arath fue el primero que regresó a la casa gracias a los votos del público. Después, fue Briggitte la segunda en volver con sus compañeros.

Ya en el carrusel de eliminación, Mario Bezares y Mariana Echeverría dependían del público, quien eligió a Mariana Echeverría como el nuevo eliminado.

Recuerda que para votar por el habitante que prefieres tienes que ingresar en la página oficial de La Casa de los Famosos o puedes hacerlo desde tu celular escanear el código QR que aparece durante las pregalas, galas y postgalas, que se realizan desde el miércoles, o en la transmisión de ViX+.

#MarianaEcheverría se convierte en la cuarta eliminada de #LaCasaDeLosFamososMx



Disfrútala de lunes a viernes 10:00 p.m. por #El5, domingos, 8:30 p.m. por #LasEstrellas y 24/7 por #VIXpic.twitter.com/zIpNJlwifE — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) August 19, 2024