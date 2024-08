La Casa de los Famosos 2: ¿Por qué Paola Durante ya no está en las galas?

La primera eliminada de la segunda temporada de LCDLF, Paola Durante, A pesar de su corta estancia dentro de la casa, se ganó el cariño del público. Por lo que ha sorprendido a sus seguidores al no aparecer en las galas posteriores a su salida.

Tradicionalmente, los participantes eliminados continúan apareciendo en las galas como panelistas hasta el final de la temporada, lo que ha generado inquietud entre los fans sobre su repentina desaparición de las transmisiones nocturnas.

¿POR QUÉ NO HA APARECIDO EN LAS GALAS?

Durante una aparición en el aeropuerto, Paola Durante aclaró los motivos detrás de su ausencia en las galas. En un emotivo encuentro con los medios, la modelo uruguaya reveló que se tomó unos días para reunirse con su familia y recargar energías.

"Voy a Vallarta para ver a mi hija porque no la he abrazado desde el día que salí de La Casa de los Famosos. Estoy muy feliz de estar con mi familia y de recargarme de energía en el mar para transmitirle todo eso a Mar, para que no salga ninguno este domingo", expresó Durante.

La exedecán también aprovechó la ocasión para tranquilizar a sus seguidores y confirmar que su ausencia es temporal.

"No me he ido definitivamente, solo me dieron unos días. La gente me ha pedido mucho y eso me hace muy feliz. La próxima semana regresaré", aseguró.

EXPERIENCIA DE PAOLA DURANTE DENTRO DE LCDLF

Sobre su experiencia en el reality, Paola Durante compartió sus impresiones en el foro del programa al día siguiente de su salida. Durante reveló que sintió una hostilidad notable por parte de Adrián Marcelo, quien según ella, quería eliminarla para proteger a su amigo Mario Bezares.

"Sentí una energía muy fuerte de rechazo desde el momento en que entré. Adrián siempre me quiso hacer chiquita, tal vez la gente no se da cuenta de las energías que percibí", comentó Durante.

Paola Durante ingresó a La Casa de los Famosos 2 como la quinceava habitante en una entrada especial organizada por Adrián Marcelo. Fue recibida en la "habitación del líder" antes de ser presentada al resto de los concursantes en el patio principal.

Aunque su paso por el reality fue breve, la presencia de Paola Durante ha dejado una impresión duradera en la audiencia, que espera con ansias su regreso a las galas.