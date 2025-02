Karla Sofía Gascón en el ojo del huracán: resurgen sus críticas a Wendy Guevara

La protagonista de Emilia Pérez ha recibido críticas por su historial de publicaciones en redes sociales y ha revivido declaraciones que hizo en 2023

Por: Jhoanna Ontiveros Peraza

La actriz Karla Sofía Gascón, protagonista de Emilia Pérez, sigue en el centro de la polémica tras la reaparición de antiguos comentarios que hizo sobre Wendy Guevara, la influencer y ganadora de La casa de los famosos México.

En medio de las críticas que ha recibido por su historial de publicaciones en redes sociales, usuarios de X (antes Twitter) han revivido declaraciones que la española realizó en 2023, donde expresó su descontento con la celebridad y con la forma en que su triunfo fue celebrado dentro de la comunidad LGBT+.

POLÉMICA EN REDES

En agosto de 2023, poco después de que Wendy Guevara se coronara como ganadora del reality, Gascón manifestó su falta de interés en el programa y en su protagonista con un mensaje contundente en X:

"Me importa un pimiento quién gane La casa de los famosos, La casa del Oxxo, La tienda de los famosos, como se llame. No sé quién es Wendy ni Windy ni Wondy...".

Ante a esto, la actriz también criticó el tratamiento mediático que se le dio a Guevara como ícono trans, asegurando estar cansada del uso de la comunidad LGBT+ con fines de marketing.

"Estoy hasta la madr* del marketing, de los communities y del abuso del uso LGBT trans de ciertos personajes y medios para obtener relevancia", escribió.

"NO ME IDENTIFICO CON ESA GENTE"

Gascón marcó distancia con Guevara y con otras figuras similares al señalar que no compartía su visión ni su forma de representar a la comunidad trans.

"No tengo nada que ver con esa gente. No tengo afinidad con ninguno, ninguna ni ningune, ni me identifico. Ni me gusta lo que hacen ni lo que dicen ni me los creo", afirmó en otra publicación.

También puso en duda el impacto positivo que la influencer pudo haber tenido en la comunidad trans, asegurando que "no le hizo un favor, sino todo lo contrario".

CUESTIONÓ LA CANTIDAD DE SEGUIDORES DE WENDY

La protagonista de Emilia Pérez también lanzó comentarios sobre los seguidores de Guevara, sugiriendo que su apoyo no era genuino.

"A los tantos millones de fans de la tal Wendy en México y Latinoamérica... vamos, que se vean realmente cuántos son y lo espléndidas personas que se han vuelto", escribió.

Estos comentarios fueron interpretados como un intento de desacreditar la popularidad de Wendy Guevara y el respaldo que recibió tras su participación en el reality show.

NUEVA OLA DE CRÍTICAS

La reaparición de estas declaraciones ha generado una ola de reacciones negativas en redes sociales, especialmente entre los seguidores de Wendy Guevara, quienes consideran que Gascón menospreció su éxito y la importancia de su representación en la comunidad LGBT+.

La polémica en torno a Karla Sofía Gascón se suma a la crítica que ha recibido su película Emilia Pérez, que ha tenido un desempeño modesto en taquilla, recaudando solo 9.4 millones de pesos en su primer fin de semana en México. Ante la creciente controversia, la actriz ha optado por desactivar su cuenta en X, evitando así responder a la discusión que sigue escalando en redes.