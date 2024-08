Karely Ruiz le da un vuelco a su vida y a sus contenidos en Internet en su nueva faceta

Karely Ruiz, conocida por su prominente presencia en OnlyFans y en las redes sociales, ha sorprendido a sus seguidores con un anuncio que marca un antes y un después en su carrera y vida personal. El 24 de agosto, la influencer reveló su embarazo desatando una ola de reacciones mixtas en el mundo digital.

El anuncio no tardó en provocar una avalancha de comentarios en redes sociales, donde, como es habitual, el apoyo y las críticas se entrelazaron. Ante esto surge la pregunta entre muchos internautas si la influencer dejara de hacer el mismo contenido por el cual muchos la conocen o se dedicará a otra cosa.

KARELY RUIZ Y SU DECISIÓN DE SER MADRE

A pesar de la controversia, Karely se mostró firme en su decisión de ser madre, defendiendo su derecho a formar una familia sin importar su profesión. En un mensaje contundente, la creadora de contenido aseguró que su hija no sufrirá por las decisiones que ella ha tomado.

"Ella no va a sufrir, lo decreto y Dios está conmigo así que lo demás se me resbala". Expreso la creadora de contenido.

Karely también aprovechó la ocasión para responder a los ataques dirigidos hacia su embarazo. En su discurso, criticó a aquellos que cuestionaron su capacidad para ser madre, afirmando que los comentarios negativos a menudo provienen de personas sin fundamentos. "Luego veo sus comentarios y me meto a sus perfiles y digo: ´Ay no, qué pena. Si fuera tú yo no crítico, ni siquiera tengo redes´", señaló.

Enfrentando la polémica con determinación, Karely Ruiz retó a sus detractores con una afirmación clara: "También las put** podemos tener hijos, ¿quién dijo que no? ¿Dónde está escrito que esta vieja no puede tener hijos?". Con esta declaración, la influencer destacó que su derecho a la maternidad no está condicionado por su carrera o la percepción pública.

¿KARELY RUIZ DEJARÁ DE HACER CONTENIDO?

Además de defender su decisión personal, Karely reveló sus planes para diversificar su contenido y ofrecer una visión más íntima y maternal a través de su canal de YouTube.

"Tengo que darle a mi bebé todo y a ustedes también, entonces tengo que trabajar. A veces mucha puter** aburre, entonces tengo que darle otro lado de mí", explicó, refiriéndose a su intención de presentar una faceta más personal a sus seguidores.

A pesar de la controversia en torno a su carrera, Karely siempre ha expresado su deseo de formar una familia, un sueño que ahora está viendo realizado con la llegada de su primer bebé.

El anuncio de su embarazo ha sido recibido con una mezcla de sorpresa y apoyo, evidenciando el impacto continuo de Karely en el ámbito digital y su capacidad para desafiar las expectativas tradicionales en su camino hacia la maternidad.