Karely Ruiz confirma que está embarazada

Karely Ruiz, la popular creadora de contenido, sorprendió a sus seguidores al anunciar que se encuentra en la espera de su primer hijo, a través de una imagen en su cuenta oficial de Instagram.

La influencer conmovió a sus millones de seguidores por el emotivo mensaje, en el cual expresa su felicidad por encontrarse en esta nueva etapa de su vida, generando rápidamente miles de reacciones ante esta noticia.

"El día que me enteré de tu llegada fue el día más feliz de mi vida. Es algo que he deseado tanto y gracias a Dios me lo cumplió. No tengo palabras para describir todo lo que siento, estoy muy feliz por esta nueva etapa y daré lo mejor de mí. Te cuidaré y te amaré por siempre", escribió Karely Ruiz en su publicación.

REACCIÓN EN REDES SOCIALES

Amigos, familiares y sus más fieles seguidores han expresado su alegría y buenos deseos para la futura mamá y su bebé, al verla lucir un vestido dorado que resalta su avanzado estado de gestación.

A pesar de las diversas controversias que han rodeado a Karely Ruiz en el pasado, esta vez el foco está puesto en su felicidad y en la emoción de convertirse en madre. La mayoría de los comentarios han sido positivos y llenos de apoyo, demostrando que sus seguidores celebran esta nueva etapa de su vida.

Kenia (Rep Tv) @kosdelrey13: "Yo viendo que Karely ruiz está embarazada quien es el papá de la bendición"

Orlis (Taylor's Version) @OrlanKoopa: "Karely Ruiz está embarazada, Lois"

@MichelleRdzz: "Veo a muchos "hombres" burlándose de que Karely Ruiz está embarazada, pobres pendejos ni en sus sueños más locos podrían darle la vida que ese bebé tendrá con todo el dinero que tiene Karely :) jajajjajaja ches ardidos"

cornejo adrian @jusforivan: "este año ha pasado de todo pero jamás me imaginé ver a karely ruiz embarazada"